Minigolf animato a Porte di Mestre

Dal 20 agosto al 5 settembre, al Centro Commerciale Porte di Mestre arriva il minigolf animato. Un percorso con 6 buche, luci ed effetti speciali per mettersi alla prova, organizzare sfide e fare due risate in compagnia. Divertimento assicurato con gli amici e la famiglia: il minigolf è situato al piano terra, nella piazza di fronte a Unieuro, dal lunedì al venerdì ore 15-20, sabato e domenica ore 10-13 e 15-20.

A Porte di Mestre è possibile fare anche tante altre cose: è un Centro grande, accogliente, che da 25 anni dà il benvenuto a tutti con un sorriso. 100 negozi per tutti gli stili di vita, un fornitissimo Ipermercato e una vasta scelta di negozi di abbigliamento. In più bar, ristoranti e una miriade di servizi di ogni tipo e per ogni ccliente, anche quelli a quattro zampe.

Porte di Mestre è comodo da raggiungere con ogni mezzo e ha un ampio e comodo parcheggio.

