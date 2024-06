Al via la rassegna "Mirano d’Estate" con concerti, spettacoli e incontri letterari

È tempo di “Mirano d’Estate”, l’estate costellata di concerti, spettacoli, visite nei luoghi del territorio, incontri letterari per trascorrere i mesi da giugno a metà settembre all’insegna della cultura e della condivisione. Con ospiti speciali, aperture del Castelletto, serate a cielo aperto e molto altro.

Il cartellone è organizzato in rassegne tese a diversificare le proposte e valorizzare i luoghi iconici di Mirano: dal Teatro di Villa Belvedere a Villa “XV Aprile”, dalla Corte Errera al Parco “Primo Maggio” fino alle ville storiche di Campocroce e Zianigo. Gli eventi sono programmati dal Comune di Mirano in collaborazione con diversi enti ed associazioni. In particolare, i due spettacoli del 28 giugno e 6 luglio fanno parte delle rassegne sovracomunali “PaRcoscenico” e “Scene di Paglia”, organizzate da due diverse reti di Comuni che comprendono anche Mirano.

«L’obiettivo di "Mirano d’Estate" è quello di accompagnare i miranesi, ma non solo: durante la stagione tradizionalmente destinata alla “pausa”, che sia dal lavoro, dalla scuola o in generale dalle occupazioni che ci vedono impegnati durante tutto l’anno. Nessuna sospensione, dunque, per la programmazione culturale che nutrirà questa pausa proponendo spunti di riflessione e suggestioni molteplici nelle meravigliose cornici che proprio Mirano, d’estate, riesce ad offrire», dichiara l’assessora alle Politiche per la cultura, Maria Francesca Di Raimondo.

Il programma

Filarmonica di Mirano - Banda cittadina

Organizzazione: Comune e Filarmonica di Mirano