Tutto pronto per il Natale a Mirano con mercatini, pista di ghiaccio e spettacoli

Mirano si anima per il Natale, con un programma ricco di appuntamenti dal 27 novembre all'8 gennaio 2023. In calendario più di 15 appuntamenti di musica e spettacolo diffusi, ospiti d’eccezione, pista di ghiaccio, mercatini e attività per bambini, oltre a molti altri appuntamenti culturali e di solidarietà.

Nel titolo “Natale è… Mirano” è riassunta l’idea della città del domani per la quale l'amministrazione comunale ha iniziato a lavorare da mesi: una città attrattiva, che mira a diventare un’eccellenza turistica del territorio e considera gli eventi come un volano importante per l’economia e il commercio di tutto il territorio.

Le aree dedicate alle iniziative sono tre. Viale delle Rimembranze ospiterà il mercatino di Natale con 11 casette bianche nelle quali le attività del nostro territorio potranno vendere prodotti di alta qualità, al sabato e domenica. Qui è già pronta una grande pista di ghiaccio (misura 24m x 12,5m), che non poteva essere collocata come in passato in piazzetta Errera, dove attualmente è aperto un cantiere che riduce lo spazio a disposizione. Sarà aperta tutti i pomeriggi e al sabato e domenica tutto il giorno con vari eventi e figuranti. Le spese per la pista sono tutte a carico del proprietario

dell’attrazione. Il viale sarà chiuso ai veicoli fino al 10 gennaio e i banchi del mercato del lunedì saranno spostati 2 in via Castellantico e 12 nelle due aree di parcheggio in via Cavin di Sala all'incrocio con via Gramsci.

Nell’ovale di piazza Martiri saranno allestiti l’albero di Natale (che verrà acceso l’8 dicembre), la casetta di Babbo Natale con un angolo dedicato ai bambini (attività ogni domenica dalle 15.00 alle 18.00 a cura di Non Solo Tata), un palco per concerti e spettacoli. Attorno alla piazza ogni domenica ci saranno bancarelle di prodotti ed esposizioni diversi, a iniziare dal 27 novembre con il mercatino natalizio della Pro Loco Mirano (con dolci e addobbi natalizi e vari prodotti regionali).

«Presentiamo un’iniziativa - ha affermato il sindaco, Tiziano Baggio - che potrà essere un momento di svolta, frutto del lavoro di questi mesi in cui ci siamo molto impegnati a proporre eventi perché il nostro programma punta sul turismo per lo sviluppo economico, oltre che sulla questione ambientale per arrivare ad un impatto tendenzialmente zero (migliorando la mobilità, il modo di produrre energia, gli spazi verdi e la loro gestione) e su una città inclusiva che significa opportunità per tutti».

Programma delle iniziative