Torna la rassegna "Mirano Oltre" con due nuovi spettacoli

Torna, dopo la sospensione del 2022, la rassegna "Mirano Oltre" dedicata al rapporto fra musica, parola ed immagini, che giunge con questa alla tredicesima edizione, confermandosi una realtà importante dell'attività culturale miranese, ma non solo. La rassegna, ideata e voluta nel 2009 da Giuliano Benetti, dopo la sua prematura scomparsa, avvenuta nel 2012, gli è stata quindi dedicata.

Se le sue ultime tre edizioni si sono tenute nel Parco di Villa Belvedere, verrà utilizzata quest'anno per la prima volta la Corte di Villa Errera, in via Bastia Fuori n. 58. Entrambi gli spettacoli proposti sono nuove produzioni: la prima avrà per protagonista lo scrittore e giornalista Gian Antonio Stella, con musiche affidate a Maurizio Camardi, ed è tratta dal libro che ha lo stesso titolo, "Diversi", pubblicato nel 2019 dall'editore Solferino. La seconda è invece un nuovo adattamento di un lavoro di Vitaliano Trevisan dedicato a Goffredo Parise, "Note sui Sillabari", andato in scena dal 2007 al 2009, e diventato libro con cd nel 2022 grazie all'editore Inschibboleth. Sono protagonisti di questa nuova messa in scena l'attrice Patricia Zanco e il pianista Marcello Tonolo, che ne ha curato le musiche. Quello ch'era nato come un omaggio a Goffredo Parise è diventato oggi, giocoforza, anche il tributo ad un altro grande scrittore vicentino, Vitaliano Trevisan.

Il programma

Giovedì 3 agosto, alle ore 21.15, andrà in scena "Diversi (la lunga battaglia dei disabili per cambiare la storia)", di e con Gian Antonio Stella, anche voce narrante. Presenti anche Maurizio Camardi (sassofoni, duduk, direzione musicale), Paolo Favorido (pianoforte), Francesco Ganassin (clarinetti). Da Stephen Hawking all’imperatore Claudio, da Omero a Frida Kahlo, da Giacomo Leopardi a Henri de Toulouse–Lautrec, la lunga storia dei disabili è segnata, da un capo all’altro del pianeta, da millenni di silenzi, mattanze, ferocia, abbandoni. Ma anche da vicende umane straordinarie. Gian Antonio Stella racconta la storia della disabilità, una storia di orrori, crimini, errori scientifici, incubi religiosi fino alla catastrofica illusione di perfezionare l’uomo e al genocidio nazista degli “esseri inutili”, attraverso le vite di uomini e donne che hanno subìto di tutto resistendo come meglio potevano all’odio e al disprezzo fino a riuscire piano piano a cambiare il mondo. Almeno un po’.

Giovedì 10 agosto, alle ore 21.15, sarà la volta di "Note sui Sillabari", testo di Vitaliano Trevisan e musica di Marcello Tonolo, con Patricia Zanco (voce recitante), Marcello Tonolo (pianoforte), Domenico Santaniello (contrabbasso, violoncello), Enrico Smiderle (batteria). Nato nel 2006 da un’idea di Stefano Bellon, “Note sui Sillabari” si è sviluppato nella forma del melologo con l’intervento della Thelonious Monk Big Band diretta da Marcello Tonolo ed è giunto alla sua forma definitiva con il coinvolgimento dello scrittore Vitaliano Trevisan (1960–2022), che ha trasformato l’omaggio a Parise in un lavoro nuovo e originale. Ad un anno dall’uscita del libro con Cd, pubblicato dall'editore Inschibboleth, il melologo ritorna con un rinnovato allestimento scenico, frutto dell’incontro fra l’attrice Patricia Zanco e il pianista Marcello Tonolo. Pur nella riproposizione fedele del testo, la presenza di una voce femminile e i nuovi arrangiamenti musicali per trio jazz rendono il nuovo “Note sui Sillabari” ricco di motivi d’interesse.