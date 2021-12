Il calendario degli eventi di Natale 2021 a Mirano

Tornano, dopo un anno di sospensione, gli appuntamenti del Natale a Mirano, che vedranno un fitto programma di appuntamenti, allestimenti e iniziative organizzate in collaborazione tra i commercianti della città, Comune di Mirano e Confcommercio del Miranese.

Il programma

mercoledì 1 dicembre - ore 20.45

Teatro Belvedere

Comune di Mirano

Spettacoli “#IOSIAMO” con Tiziana Masi dedicato al volontariato



giovedì 2 dicembre - ore 16.30

Biblioteca

Racconti di Natale

Incontro dei LiBriganti, gruppo di lettura dei ragazzi (dalle scuole superiori, prenotazione obbligatoria)



sabato 4 – domenica 12 dicembre

Inaugurazione: 4 dicembre - ore 16.00

Barchessa Giustinian Morosini “XXV Aprile”

Comune

Mostra antologica del pittore Guglielmo Barbetti



martedì 7 – giovedì 16 dicembre

Portico auditorium “Madre Teresa di Calcutta”, corte Errera

Centro per la Pace e la Legalità "Sonja Slavik"

Mostra fotografica “Il cammino della speranza”



mercoledì 8 dicembre - ore 9.30 / 20.00

Accensione delle luminarie natalizie - ore 17.30

Centro storico

Comune, Confcommercio Miranese, Consulta per l’assistenza e la sanità

Natale in piazza

Mercatino di specialità gastronomiche, artigianato e articoli natalizi; Ferrari in piazza



mercoledì 8 dicembre - ore 16.30

Chiesa San Leopoldo Mandic

Fondazione Gabriele Emilia Bianchi

Concerto dell’Immacolata con Venice Chamber Orchestra

Mirano Musica 2021



mercoledì 8 dicembre - ore 17.30

Piazza Martiri

Consulta per l’assistenza e la sanità

Il Volontariato si dona alla città

Associazioni sotto l’Albero



giovedì 9 dicembre - ore 20.00

Teatro di Mirano

La Colonna onlus

Spettacolo di magia “Magicamente 4”

Ingresso con donazione a favore dell’associazione JK14 onlus



venerdì 10 dicembre - ore 11.00 / 12.00

Piazza Martiri e centro storico

ANPI sez. “Martiri di Mirano”, scuole medie e liceo “Majorana – Corner”

Giornata della memoria dei martiri di Mirano

Percorso commemorativo nei luoghi della memoria con testimoni e studenti



venerdì 10 dicembre - ore 16.30

Biblioteca

Arriva l’inverno

Lettura animata con le Contastorie (6-8 anni, prenotazione obbligatoria)



venerdì 10 dicembre - ore 17.00

Sala conferenze, corte Errera

Biblioteca e libreria Biromania

Roberto Lamantea presenta il suo libro “Uno strappo bianco”

Autori in corte



sabato 11 dicembre, ore 10.30

Biblioteca

Storie sotto la neve

Lettura animata con le Contastorie (3-6 anni, prenotazione obbligatoria)



domenica 12 dicembre - ore 9.30 / 20.00

Centro storico

Comune e Confcommercio del Miranese

Mercatino della fantasia, Shopping Italiano e “I Caenassi”



domenica 12 dicembre - ore 16.00

Villa “Giustinian Morosini “XXV Aprile”

Chantico - Ensemble Vocale

Concerto di Natale

Mirano Musica 2021



lunedì 13 dicembre - ore 17.30

Biblioteca

Natale tra i libri

Lettura animata con Margherita Stevanato (per adulti, prenotazione obbligatoria)



giovedì 16 dicembre - ore 20.30

Sala conferenze, corte Errera

Biblioteca comunale

Incontro del gruppo di lettura EQuiLibri: letteratura sudamericana

Informazioni in Biblioteca



giovedì 16 dicembre - ore 21.00

Teatro di Mirano

Comune

Compagnia Elsinor in “Tradimenti” di Harold Pinter

Stagione teatrale “La città a teatro”



venerdì 17 – sabato 18 dicembre

Portico auditorium “Madre Teresa di Calcutta”, corte Errera

Comune e Centro Diurno Arcobaleno

Mostra fotografica del progetto “Voce e volto del tempo: i ricordi di una vita”



sabato 18 dicembre - ore 10.30

Biblioteca

Mail art

Laboratorio artistico di opere in formato postale (per adulti e ragazzi dai 6 anni, prenotazione obbligatoria)



domenica 19 dicembre - ore 9.30 / 20.00

Centro storico

Comune e Confcommercio del Miranese

Mercatino dell’antiquariato e Artisti di strada



domenica 19 dicembre - ore 16.00

Chiesa San Leopoldo Mandic

Filarmonica di Mirano - Banda Cittadina

Concerto di Natale

Mirano Musica 2021



martedi 21 dicembre - ore 16.00

Sala conferenze, corte Errera

Comune e P.M.G. Italia S.p.A

Progetto di Mobilità Garantita – Consegna pulmino per trasporto sociale

Premiazione degli sponsor