Torna il Mirano Summer Festival: 23 serate tra concerti e cinema all'aperto

Arriva il Mirano Summer Festival, appuntamento fisso dell'estate che si svolgerà come sempre agli impianti sportivi di Mirano, ma in un’inedita versione tra agosto e settembre a causa dell’emergenza Covid.

L’Associazione Volare ha lavorato in queste settimane per mettere a punto una scaletta di serate e, soprattutto, un’organizzazione rispettosa di tutte le misure di prevenzione previste. Lo staff, capitanato da Paolo Favaretto e composto da oltre 200 volontari, è riuscito nell'intento: garantire alla città e all’affezionato pubblico del MSF un’occasione di intrattenimento e leggerezza, dopo mesi di difficoltà e restrizioni. Lo slogan, non a caso, sarà “The music must go on!”, la musica deve continuare: «Perché - ripete Favaretto - mai come quest’anno c’è bisogno di ritrovarsi e trascorrere qualche ora assieme, in serenità, dopo una primavera di isolamento e un’estate non facile per molti».

Il festival aprirà venerdì 21 agosto per chiudersi sabato 12 settembre, a due giorni dall’inizio delle scuole. Sarà dunque un’edizione di fine estate, inedita ma non certo di ripiego: alle serate di musica con le migliori cover band, al fornitissimo stand gastronomico con pizzeria, paninoteca, bar e cucina aperto ogni sera dalle 19.15, si aggiungeranno quest’anno alcune serate di cinema all’aperto, chicca “regalata” dall’organizzazione ai propri ospiti.

In scaletta, nelle serate, tornano band già note e apprezzate dal pubblico del Summer Festival, come O.I.&B. (Zucchero), Jakson Live, Diapason Band (Vasco Rossi), Ascolta (Pooh), Anime in Plexiglass (Ligabue), Queen Mania, Velvet Dress (U2), 80 Che Spettacolo, Jovanotte, Timodà, Negramaro Tribute, Max Pianta e tanti altri. Non mancheranno le radio per serate a tema: “80 Festival” e “Il Condominio” di Radio Company e il 45° compleanno di Radio Padova.

Un grande sforzo, come detto, è stato fatto per garantire tutte le norme di sicurezza, che inevitabilmente pesano sull’organizzazione e sul bilancio. «Per questo motivo - spiega Favaretto - è stato necessario prevedere una quota di ingresso, anche se simbolica, di un euro: per permetterci di garantire la sicurezza di tutti all’interno della manifestazione durante le serate e allo stesso tempo tenere un presidio e un conteggio degli ingressi». «Stiamo facendo il massimo - prosegue - quest’anno ci prendiamo una responsabilità non da poco, ma non volevamo mancare all’appuntamento con il nostro pubblico e confidiamo che i visitatori rispondano con lo stesso senso di responsabilità».

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il piano per la sicurezza è già nero su bianco: al Summer Festival quest’anno si accederà solo con mascherina e all’interno sarà imposta la distanza interpersonale di almeno un metro. Ai concerti si assisterà seduti, in modo da mantenere anche sotto il palco le giuste distanze, mentre all'ingresso ci sarà il controllo della temperatura corporea e gel igienizzante. A garanzia della sicurezza di tutti sono stati anche acquistati dispositivi di protezione per i volontari e segnaletica per i visitatori. Infine un servizio d’ordine interno vigilerà perché non si verifichino assembramenti, contatti ravvicinati e affollamenti.