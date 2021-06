Il Mirano Summer Festival torna ad animare l'estate con Rumatera e Los Massadores

Ufficializzato oggi il programma di concerti, nella location tradizionale in via Cavin di Sala. Si parte l'1 luglio, ultimo appuntamento il 26

Il Mirano Summer Festival riparte. L’annuncio dell’Associazione Volare, tornata in campo insieme al Comune di Mirano, è un segnale di ripartenza: la kermesse quest’anno si farà e sarà in programma nella tradizionale location degli impianti sportivi di via Cavin di Sala, dall'1 al 26 luglio. Il programma del Mirano Summer Festival

Si inizia giovedì 1 luglio con una speciale serata d’apertura presentata da Gianni Scribano: una sorta di “prima” che ha il sapore della rinascita, presentando attese e programmi di un’estate finalmente di nuovo all’aperto e all’insegna della musica. Fino al 26 luglio si alterneranno poi vecchie e nuove conoscenze delle migliori cover band in circolazione. Ci sarà spazio anche per seguitissime band locali come Rumatera e Los Massadores e le migliori radio, con ospiti del passato: Radio Company, con il suo 80 Festival, porterà sul palco l’ex Pooh Riccardo Fogli e la star della dance anni Novanta Carolina Màrquez, mentre Radio Padova presenterà il live di Adriano Pappalardo. Radio ancora protagoniste con “Il Condominio” di Radio Company e Radio Wow con “Il Pagante”, mentre non mancheranno gli appuntamenti per gli amanti dei cartoons con La Mente di Tetsuya e dei grandi successi degli anni Ottanta con “80 che Spettacolo”.

Torna anche la ristorazione, non sotto le tradizionali tensostrutture, ma con una formula open air. Saranno presenti stand gastronomici e anche un'area dedicata allo street food, ogni sera a partire dalle 19.15. Spazio anche alle tradizionali bancarelle, agli expo d'auto e stand dell'artigianato.

Sarà necessaria, per motivi di tracciamento e controllo degli ingressi, la prenotazione: gratuita, per accedere all’area stand - che sarà separata dalla zona eventi - e che potrà avvenire comodamente online e da smartphone prima della serata. Per quanto riguarda i concerti, invece, le necessità di contingentamento impogono un biglietto all’ingresso di 5 euro, eccetto le serate Pink Sonic e Rumatera che avranno tariffe TicketOne.

«È la miglior proposta che potevamo fare in una situazione ancora non del tutto normalizzata - spiega il patron del festival Paolo Favaretto - ma nonostante le difficoltà siamo orgogliosi di esserci ancora e di essere la prima grande manifestazione a riaprire e far assaporare un po’ di normalità dopo tanti mesi. Sarà un festival diverso dal solito, ma non per questo meno entusiasmante e anzi siamo convinti che da questa edizione potranno arrivare interessanti spunti anche per il futuro, facendoci vivere un modo diverso di incontrarci e vivere l’estate, ma non per questo meno divertente ed emozionante».