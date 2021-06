Torna il Mirano Summer Festival, l'annuncio degli organizzatori: «Ripartiamo dalla musica»

Il programma non è ancora noto, ma l'associazione Volare ha anticipato che nel 2021 l'evento dell'estate miranese si farà

Musica e spettacoli tornano a Mirano con l'edizione 2021 del Summer Festival, appuntamento fisso dell'estate da 15 anni: una notizia attesa dopo che, nel 2020, il festival era saltato per le difficoltà legate all'emergenza pandemica. «Torna la voglia di estate, di musica, di spensieratezza - è l'annuncio degli organizzatori - Noi siamo pronti a ripartire con una carica di entusiasmo più forte di sempre».

Promotore dell'evento è l'associazione Volare, guidata dal presidente Paolo Favaretto, in collaborazione con il Comune di Mirano. Date e programma non sono ancora stati annunciati, ma, se il festival seguirà lo schema degli anni precedenti, il grande palco allestito nel piazzale dei campi sportivi ospiterà concerti quasi tutte le sere per circa un mese. Nell'area trovano spazio anche ristorazione, giochi e bancarelle.

L’associazione Volare, fin dal 2007, era nata con l’idea di offrire ai cittadini di Mirano e zone limitrofe l’opportunità di trascorrere alcune serate in allegra compagnia, ascoltando della buona musica e gustando alcuni piatti tipici della cucina tradizionale. Negli anni il festival è cresciuto, arrivando a coinvolgere un pubblico sempre più ampio e ospitando artisti di alto livello, oltre a molti musicisti della scena locale. Ogni anno l’associazione Volare devolve il ricavato delle varie manifestazioni a sostegno di progetti di beneficenza.