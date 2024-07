Continua lo spettacolo del Mirano Summer Festival con Ernia dj e iPork

Ancora tanta musica sul palco del Mirano Summer Festival, arrivato alla terza settimana di eventi. Questa sera, mercoledì 10 luglio, sono in scena i Liveplay, che regaleranno al pubblico sound, colori e atmosfere dei Coldplay. Il giorno successivo grande attesa, soprattutto dei giovanissimi, per iPork XXL, con le loro interviste irriverenti che, giovedì 11, insieme ai Tormentoni sapranno certamente regalare uno spettacolo tutto da ballare.

Venerdì 12 luglio sarà protagonista sul palco il fenomeno rap italiano Ernia con il suo dj set. Sabato 13, Señorita regalerà una notte latina con le hit del momento, tra reggaeton, hip hop, RnB e latin house insieme alla dance crew. La settimana si chiuderà domenica 14 con gli Abba Show, tributo alla celebre band svedese con le sue canzoni più famose.

«Finora il Mirano Summer Festival ha raggiunto oltre 20mila presenze - spiega il presidente dell’Associazione Volare 4.0 Paolo Favaretto -. La risposta del pubblico ci rende orgogliosi e convinti che questo straordinario evento possa continuare a crescere fino a diventare un’eccellenza del territorio. La città di Mirano sta ricevendo un significativo incremento di turismo grazie ai grandi artisti che si esibiscono sul nostro palco. Ristoranti e alberghi sono pieni in occasione delle serate più importanti, con ospiti provenienti anche dall’estero. Oggi il Mirano Summer Festival rappresenta una significativa opportunità, non solo in termini di grandi artisti che si esibiscono nel nostro palco ma soprattutto per la capacità della manifestazione di riversare sulla città un'attrattività che è destinata a crescere anno dopo anno, insieme a noi».

Al Mirano Summer Festival, quest'anno alla diciottesima edizione, i prossimi appuntamenti vedranno salire sul palco, tra gli altri, Achille Lauro (19 luglio), i The Kolors (20 luglio) e Loredana Berté (22 luglio) e Raf (25 luglio). E ancora dj set, celebri cover band e serate dedicate alla solidarietà. «Ringrazio tutti coloro che, attraverso un lavoro instancabile, hanno reso nuovamente possibile questo festival - aggiunge Favaretto -. Un grazie particolarmente sentito alla Fondazione Città della Speranza, a I Sogni Onlus e a tutte le altre associazioni che ogni anno, con la loro presenza, continuano a mantenere vivo il cuore solidale del festival. Ci tengo a ricordare che quest’anno anche il ricavato del parcheggio (3 euro) andrà all’associazione ADA (associazione per i diritti degli anziani) per l'acquisto di un’auto con pedana per il trasporto degli anziani».