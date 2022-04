Mirano Summer Festival, ecco i primi annunci

Dalla Pfm a Il Pagante. Sacro e profano si fondono insieme nel programma del Mirano Summer Festival 2022, organizzato agli impianti sportivi di Mirano dall’Associazione Volare e che torna dal 1° al 31 luglio prossimi, con un’edizione che si annuncia di primo livello, per durata e ospiti attesi.

A rivelare i primi nomi in calendario è il patron Paolo Favaretto, che anticipa già le date: 6 luglio per Il Pagante, 15 luglio per la Premiata Forneria Marconi. Nei prossimi giorni sarà già possibile acquistare i biglietti nei circuiti dedicati, attraverso i canali internet e social della kermesse. Dopo le difficoltà dovute alle restrizioni e alla burocrazia imposte dalla pandemia, quest’anno il Mirano Summer Festival torna a puntare in alto, mettendo in programma un’edizione di primo piano, capace di richiamare visitatori anche da fuori provincia, solleticando gusti ed età anche molto diverse tra loro.

La Pfm, nome che richiama al mondo alternativo degli anni Settanta, approderà a Mirano con una tappa del suo tour estivo. Più recente il progetto “Il Pagante”, già noto al pubblico del Summer Festival, ospite dell’edizione 2021 (sold out il loro concerto) e che torna con il suo sound estivo per riproporre lo stesso pienone dell’anno scorso.

A fare da cornice alle loro esibizioni, un grande palco che tornerà alle dimensioni del 2019, di fronte al quale sarà allestita l’Italfix Arena, una grande area spettacolo capace di accogliere, a seconda delle esigenze e in ottemperanza a tutte le norme di sicurezza, il pubblico delle grandi occasioni. «E non è finita - assicura Favaretto - nelle prossime settimane concluderemo altri importanti accordi e annunceremo la presenza di artisti di primo piano, che si alterneranno per tutta la manifestazione con le migliori cover band e musicisti emergenti. Abbiamo tutte le intenzioni di tornare ai fasti pre-pandemia e grazie agli sponsor e alle riaperture di questa primavera ci sono tutti i presupposti per riprendere il percorso laddove si era interrotto».

L’intera manifestazione sarà organizzata in collaborazione con Radio Company, Radio Wow, Radio Padova e Radio 80, che organizzeranno serate con ospiti e sound delle decadi più ballate della storia della musica. Accanto alla scaletta musicale, non mancano novità sulla proposta gastronomica, per chi da sempre vede nel Mirano Summer Festival non solo un palco per concerti e spettacolo, ma anche un’occasione per trascorrere serate a tavola, in compagnia, o in passeggiata sotto le stelle.

Quest’anno, infatti, per la prima volta, ad accompagnare cucina, paninoteca, pizzeria, gelateria, frutteria e bar, ci saranno i caratteristici truck food, che delizieranno il pubblico con prodotti tipici provenienti da tutta Italia. Nell’arco delle quattro settimane di festival, i truck food si alterneranno di settimana in settimana per regalare un’esperienza sempre più variegata e unica. Inoltre, l’area “Village”, con ben 20 casette di espositori (dagli hobbisti ai piccoli artigiani), offrirà una vetrina alle attività più in vista del territorio, che avranno la possibilità di esporre i loro prodotti e servizi.