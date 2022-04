Mirano summer festival: un mese di concerti con Pfm, Gazzè, Renga e Gabry Ponte

Alle già annunciate presenze di Premiata Forneria Marconi e Max Gazzè si aggiungono quelle di Francesco Renga e Gabry Ponte. Si completa così il programma del Mirano summer festival (impianti sportivi di Mirano, 1-31 luglio 2022), che gli organizzatori dell’Associazione Volare hanno presentato oggi annunciando un’estate di grandi nomi e artisti di primo piano. In molti casi si tratta di musicisti che inaugurano il ritorno in tournee dopo lo stop per la pandemia.

A spiegare le novità è il patron Paolo Favaretto, dopo aver annunciato nelle scorse settimane la presenza della Pfm (15 luglio) e de Il Pagante (6 luglio), dopo che lo stesso Max Gazzè ha anticipato sui social la tappa del suo tour a Mirano (il 22 luglio) e dopo anche la conferma di artisti locali come Rumatera (5 luglio) e il cabaret di Marco e Pippo (14 luglio): ecco allora Francesco Renga, che torna al Mirano summer festival il 29 luglio, dopo la sua apparizione del 2017 in cui aveva incantato il pubblico con successi come “Angelo”, “Era una vita che ti stavo aspettando”, “Il mio giorno più bello del mondo”, “Ci sarai” e “Meravigliosa”; e Gabry Ponte, che sarà invece il mattatore di “Energia 90”, serata del 20 luglio dedicata alla dance dei mitici anni Novanta di cui il celebre dj è stato uno dei massimi esponenti, prima che come producer solista, con gli Eiffel 65, di cui è celebre soprattutto il tormentone “Blue (Da Ba Dee)”.

Non sarà l’unica serata per ballare: con un format ormai collaudato saranno le radio a tenere caldo il pubblico, con Radio Wow (due le serate, la prima con ospite Il Pagante il 6 luglio, la seconda con il progetto Besame il 28 luglio) e poi Radio Company con il celebre 80 Festival, il 13 luglio, che riserverà altri ospiti a sorpresa di quella indimenticata decade musicale. Radio Company presente anche il 9 luglio con l’esilarante community “Il Condominio”.

Musica e intrattenimento si mescolano nelle serate con la reggaeton urban latin band Mascalzoni Latini il 19 luglio e dj set per ballare sotto le stelle con Dj Matrix (9 luglio, in una serata che ospiterà anche la podistica Mirano Summer Run), Igor S e Lady Brian (23 luglio), per finire con le migliori hit del momento interpretate da Sismica (26 luglio). Poi le passerelle dedicate alla bellezza, con tre concorsi: le finali regionali per la fascia di Miss Sport Veneto che concorrerà alle selelzioni per Miss Italia, il celebre concorso che torna così far tappa a Mirano il 26 luglio, ma anche “Miss Città Murata” il 19 luglio e “Tu modella per un giorno” a chiudere la kermesse il 31 luglio.

Completano il programma le tribute band: Diapasonband (Vasco Rossi, 1° luglio), O.I.&B. (Zucchero, 2 luglio), Ascolta (Pooh, 3 luglio), Anime in Plexiglass (Ligabue, 4 luglio), Riff Raff (Ac/Dc, 7 luglio), Liveplay (Coldplay, 8 luglio), Xverso (Tiziano Ferro, 10 luglio), Ubermensch (Rammstein, 11 luglio), Velvet Dress (U2, 12 luglio), Negramaro Tribute (16 luglio), Sasha Torrisi (con un omaggio a Lucio Battisti il 17 luglio), Living Theory (Linking Park, 18 luglio), Pink Size (Pink, 21 luglio), Beatbox (Beatles, 24 luglio), Sergio Cortes (Michael Jackson, 25 luglio), Mamaskin (Maneskin, 27 luglio), Max Pianta (Renato Zero, 30 luglio) e Queen Mania (31 luglio).

«Abbiamo lavorato molto – spiega Paolo Favaretto – per approntare un programma di primo piano, adatto a tutti i gusti e le età: devo dire che non è stato difficile agganciare grandi nomi, perché ormai, dopo 16 anni, il Mirano summer festival si è fatto una nomea importante e anche le maggiori agenzie ormai considerano questa piazza per i loro artisti. Abbiamo tutta l’intenzione di regalare al nostro pubblico un’edizione indimenticabile, dopo due anni difficili che è l’ora di lasciarci alle spalle scatenando l’estate, come recita lo slogan di quest’anno».