Da questa sera riparte il Mirano Summer Festival

L'appuntamento è come di consueto nell'area degli impianti sportivi in via Cavin di Sala

Decolla stasera il Mirano Summer Festival della ripartenza. Al grido di “Ripartiamo dalla musica”, via alle danze con una serata di apertura con il sapore della rinascita, a cui sono stati invitati, per questo motivo, tutte le band ospiti di questa edizione, le autorità e i sindaci del territorio. «Sarà un modo - ha detto il patron del festival, Paolo Favaretto - per ritrovarci finalmente di nuovo insieme, riaccendendo ufficialmente quella normalità che troppo a lungo ci è stata negata».

Mirano Summer Festival, si parte

Tutto è pronto nell’area degli impianti sportivi di via Cavin di Sala dove fervono gli ultimi preparativi e i ragazzi del Summer stanno lavorando giorno e notte per preparare un’edizione per certi versi inedita e impegnativa sotto il profilo organizzativo: un’area festival open-air sotto le stelle, con presenza di stand gastronomici a margine della zona tavoli e di un’area food-truck aperta ogni sera dalle 19.15. Non mancheranno poi le tradizionali bancarelle, expo d’auto e stand dell’artigianato, che daranno modo anche a molte imprese locali di riproporsi. Per accedere a tutta l’area del festival, ad esclusione dell’arena dedicata ai concerti, basterà prenotare gratuitamente (consumazione è libera).

Per quanta riguarda i concerti in sarà necessaria la prenotazione con biglietto di 5 euro (1 euro per bambini sotto i 12 anni), eccetto le serate Pink Sonic e Rumatera con tariffe Ticket One, che comunque darà diritto anche all’accesso all’area festival, senza ulteriore prenotazione:

per acquistare il biglietto: scrivere a prenota.miranosummerfestival@gmail.com indicando la data dell’evento e, per ogni partecipante: nome e cognome, località di provenienza, numero di telefono

i posti sono disponibili fino ad esaurimento, solo su prenotazione e le prenotazioni potranno essere cumulative, per più serate

in area concerto sono previsti solo posti a sedere numerati e assegnati dall'organizzazione. Il pagamento avverrà attraverso bonifico. Le coordinate bancarie verranno fornite nella mail di risposta alla prenotazione.

Come detto, ad aprire il Mirano Summer Festival 2021, questa sera, sarà una speciale serata presentata da Gianni Scribano e a cui parteciperanno molte delle band che suoneranno durante la kermesse, fino al 26 luglio. Sarà un modo anche per presentarsi e salutare il loro pubblico visto che per molti gruppi si tratta della prima uscita dopo mesi senza concerti.