Finale di Miss Italia 2021 e Miss Italia Social

Il concorso di Miss Italia, che quest’anno omaggia i 1600 anni della fondazione della città di Venezia, cambia e si rinnova, diventando interamente digital sulla piattaforma Helbiz Live che trasmetterà l’evento finale in streaming da Palazzo di Ca’ Vendramin Calergi, sede del Casinò. Al concorso tradizionale si affianca Miss Italia Social, che premia le influencer capaci di immortalare la bellezza della città sui propri profili Instagram secondo quattro aree tematiche: artigianato, sostenibilità, sport, creatività.

Le ragazze che concorrono al titolo di Miss Italia Social hanno trascorso a Venezia due giornate sotto la guida di Maria Vittoria Paolillo, influencer, designer e imprenditrice, e Barbara Donadio, imprenditrice digitale e beauty expert. L’esperienza, poi, è proseguita sul canale digitale. Il format è una sorta di diario di bordo: ogni giorno una delle concorrenti si trasforma in “Cicerone” e accompagna i followers alla scoperta dei valori di Venezia e del concorso.

Determinanti per la scelta della vincitrice saranno criteri quali la qualità di foto e video, l’originalità e l’autenticità dei contenuti, l’efficacia del messaggio e il valore da comunicare. Il “diario di bordo”, la classifica e il best of sono pubblicati sul canale Instagram @crown.revolution. Solo le prime due classificate accederanno alla finale in streaming.