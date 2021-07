La sfida delle miss nella terrazza panoramica del Blue Moon

Nuova location per la terza selezione della kermesse più cool dell’estate veneta, si terrà venerdì 16 luglio 2021 nella terrazza panoramica del Blue Moon al Lido di Venezia, presentata dalla bellissima show girl veneziana Elisa Bagordo. Sono 15 le concorrenti sul palco che diventeranno indossatrici per una notte e sfileranno con gli outfit in lino firmati 120% LINO e la moda mare Gelee Beachwear per finire con la posa fotografica indossando i gioielli della gioielleria Leonardo Gioielli di Mestre.

Terza tappa di MissVeniceBeach

Saranno sempre 5 le fasce messe in palio dai partner della serata che daranno diritto alle 5 più votate di arrivare in finale e prender parte al reality show; le finaliste ospiti del Mosella Suite Hotel saranno immerse in una serie di corsi professionali con insegnanti d’eccezione e avranno modo di apprendere cosa vuol dire far parte del mondo dello spettacolo. La serata di gala finale è prevista per il 17 settembre.

La tappa di Venezia è realizzata in collaborazione con Città in festa, Venezia Unica e Venezia Spiagge. Sarà una serata ricca di colpi di scena con una serie di sfide,l’elezione della miss e la sfida tra i fotografi delle serata Nicola Bovo di Mirano e il padovano Kevin Leone che cercheranno di

realizzare lo scatto più significativo della manifestazione per vincere il contest.

Spazio anche a un contest riservato ai cantanti: due cantautori hanno la possibilità di presentare sul palco il loro inedito e il vincitore di tutto il tour sarà l’ospite della serata finale; si metteranno in gioco sul palco del Blue Moon il cantante veneziano Alessio Centenaro in arte “Ornello” con il brano “Friscu” e il gruppo la Familia 130 con il brano “Latina Italiana” composto da Malo, tripla B e Chinegro di Verona. Giudice di questa sfida sarà Furio.

L’evento è visibile a tutti in diretta facebook

Per partecipare alle tappe successive basta iscriversi gratuitamente sul sito : www.missvenicebeach.net

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...