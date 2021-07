Miss Venice Beach 2021, 11ª edizione Jesolo

Riceviamo e pubblichiamo:

"Riparte da Jesolo in Piazza Aurora l'11ª edizione del talent più cool dell'estate veneta. Un tour di 5 tappe sulle più belle spiagge del Veneto. Vi aspettiamo numerosi per vivere assieme una serata speciale all'insegna del divertimento, moda e spettacolo, uno show ricco di emozioni!



ore 20.30 nel villaggio delle miss l'esposizione delle esclusive vetture JEEP del parco auto di Campello Motors. accanto allo stand di Consorzio Sigillo Italiano.

ore 20.45 inizia lo show cooking sul palco con il macellaio Giovanni Cavasin che presenterà la sua eccezionale battuta al coltello e le video ricette di #cookingwithElisa firmate coraya.

ore 21.00 si aprono le danze per conoscere le 15 concorrenti in gara che si presenteranno con i loro talenti e personalità per aggiudicarsi una delle 5 fasce messe in palio dai partner del concorso. Ad allietare la serata le coreografie di Sara Giurin con il passo a due di Simone Berto e Camila Baldini.

Ad accendere il pubblico la sfida canora con i due Cantautori Sara Merlo e Papi Ruiz che presenteranno il loro inedito, il pubblico sovrano con il giudice Gianni Scribano noto show men e cantautore Veneto decreteranno chi passerà il turno per la semifinale. Presenta la serata L'affascinante Elisa Bagordo affiancata dalla miss in carica Susanna Milosavljevic. DJ della serata Eugenio Cannas, fotografi in sfida Andrea Pegoraro e Federico Scarsetto "Fedro"".

