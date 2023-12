I Dinosauri (ex Modena City Ramblers) al Teatro del Parco di Mestre

Gli ex Modena City Ramblers portano il loro live giovedì 7 dicembre (ore 21.00) al Teatro del Parco di Mestre, con il Combat Folk tour. Dopo sei anni dagli ultimi concerti, Stefano Cisco Bellotti, Alberto Cottica, Giovanni Rubbiani e Massimo Giuntini tornano dal vivo con il progetto I Dinosauri, per ripercorrere 30 anni di carriera nel nome del folk “duro e puro”, dagli esordi nei primi anni ’90 con i Modena City Ramblers ai brani composti come Dinosauri, fino a pezzi inediti che incontrano per la prima volta la dimensione live.

L’evento è organizzato dal Settore Cultura del Comune di Venezia in collaborazione con DalVivo Eventi. Combat folk è un salto indietro nel tempo: oltre a essere il nome dell'ultimo singolo de I Dinosauri uscito lo scorso settembre, riprende simbolicamente il titolo del primo demo tape dei Ramblers, uscito nel 1993. Una proposta che attinge da radici comuni per conservare e tramandare lo spirito di una musica, il folk, mai incline alle mode e capace di raccontare storie, emozioni, idee in modo diretto e profondo.

Con il nuovo tour, Stefano Cisco Bellotti, Alberto Cottica e Giovanni Rubbiani rinsaldano un’amicizia ormai trentennale e ripercorrono, strumenti alla mano, una lunga carriera musicale iniziata nel 1992 con i Modena City Ramblers, con cui hanno inciso insieme 5 dischi, vendendo centinaia di migliaia di copie e tenendo innumerevoli concerti in Italia e all’estero.

Nei primi anni Duemila, in momenti successivi, sono usciti dalla band per dedicarsi ad altri progetti musicali e lavorativi. Nel 2010 si sono ritrovati sul palco per il tour 40 anni, da cui è stato tratto l’omonimo CD live. Nel 2017 hanno pubblicato I Dinosauri, un disco di inediti a cui è seguito un tour teatrale. Ora Cisco, Giovanni e Alberto hanno deciso di tornare sul palco in compagnia di Massimo Giuntini, che per anni ha condiviso con loro l’avventura nei Ramblers.

Formazione: Cisco – voce, chitarra acustica, bodhran; Alberto Cottica – fisarmonica; Giovanni Rubbiani – chitarra acustica; Massimo Giuntini – bouzouki, banjo, uilleann pipes, flauto.