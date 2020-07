Monsters of rock, The Kiss Room, live music

MONSTERS OF ROCK

Mostra fotografica, The KISS Room & Musica live

Polveriera Francese, Forte Marghera / 01.08.2020 - 05.09.2020

Inaugurazione 1. Agosto 2020 – ore 18.00

Orari mostra: 16.00 – 19.30 da martedì a domenica

Uno zaino in spalla e via, ad inseguire il sogno.

Un amore autentico quello che ha portato il fotografo veneziano Alex Ruffini a girare mezzo mondo, a “calcare” i palchi ed entrare nei back stage di moltissimi stadi, palazzetti e arene, per immortalare i più autorevoli e carismatici gruppi rock mondiali, primi fra tutti i suoi amati Kiss.

Un interesse iniziato fra i banchi di scuola che l’ha accompagnato per tutta la sua vita, una grande passione, una smisurata gioia ed una considerevole capacità di immortalare l’attimo.

Un “eterno” girovagare, fra fusi orari, paesi, lingue e culture diverse, artisti di tutte le nazionalità, che col tempo l’hanno accolto come un fratello, un amico, un confidente, permettendogli di cogliere la loro vulnerabilità e mettere a nudo il loro “essere mortale”.

Legami che la distanza e il tempo non hanno spezzato o interrotto, legami che sono sempre vivi nei cuori, nelle parole e nelle emozioni.

Una lunga storia quella di Alex fatta di amicizie, lettere, pass, vinili, cd, libri, memorabilia, messaggi, chitarre, biglietti, autografi, video e di tanti, anzi tantissimi scatti: 7.300 sono quelli finora catalogati in cartelle e file.

Una parte della storia di Alex Ruffini e del suo “cammino” fotografico verrà ripercorso alla Polveriera Francese c/o Forte Marghera dal 1 agosto al 5 settembre 2020.

Ci sarà anche la “Wunderkammer” (camera delle meraviglie): The KISS Room.

Si riprenderà il filo interrotto lo scorso febbraio 2020 con la mostra “Monsters of Rock” ai Magazzini del Sale a Venezia e questa sarà anche il trait d’union con la precedente svoltasi in presenza di Alex fra dicembre 2018 e gennaio 2019 alla Polveriera Francese.

Un imponente complesso fortilizio “impregnato” di storia quello che accoglierà la mostra “Monsters of Rock”, in questa estate anomala, in questo anno anomalo che lascia però delle certezze: una gran voglia di risorgere, una grande testimonianza fotografica degli ultimi 10 anni di storia rock e, a far da cornice, un ricco programma di musica live con rock band che si alterneranno sul palco nei fine settimana durante il periodo della mostra. E’ confermata anche la presenza di un artista italiano d’eccezione.

Anche quando la malattia lo divorava, sapeva che la sua ricchezza andava condivisa e fatta conoscere, non si è mai risparmiato, non si è mai lamentato, ha cercato di controllare il suo destino, agendo da condottiero. La sua “missione” era poter aiutare gli altri e voler far del bene.

Non ha aspettato il momento perfetto, lo ha reso lui perfetto con le donazioni convogliate in vita al Convivio del Borgo Roma, successivamente, da parte dell’Associazione no profit Cancer Drugs & Rock ‘n’Roll da lui fortemente voluta, ad AVAPO Venezia.

Senza di loro, i grandi del rock, che sono oggi l’anima della mostra, senza di voi che venite ad ammirarla e a testimoniare la vostra vicinanza ed il vostro affetto all’uomo e fotografo Alex Ruffini, il sipario rimane calato, la luce smorzata, le note spente, il luccichio nel baule.

Date vita a questa sua passione, alla sua battaglia che è anche la nostra e la vostra.

RINGRAZIAMENTI

Un sincero ringraziamento da parte di CANCER DRUGS & ROCK’N’ROLL va alla Fondazione Forte Marghera, al Dott. Marco Mastroianni e alla Dott.ssa Deborah Onisto, che si sono prodigati per rendere possibile questo evento, mettendo a disposizione questo storico ed importante spazio espositivo.

