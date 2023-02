Giorgio Montanini va in scena al Teatro del Parco con "Lo spettacolo nuovo"

Giovedì 23 febbraio, alle ore 21.00, Giorgio Montanini sarà il secondo ospite di “In piedi – Il potere delle parole”, la rassegna di stand up comedy del Teatro del Parco di Mestre con protagonisti alcuni tra i nuovi comici italiani più innovativi, irriverenti e originali.

Montanini, artista “corrosivo” e dissacrante, presenta Lo spettacolo nuovo, in cui fa valere il suo marchio di fabbrica: la satira che affronta le contraddizioni della società, a viso aperto e con gioiosissima ferocia. Un monologo che va in direzione ostinata e contraria, totalmente antagonista al clima politicamente corretto e ipocrita che ci sta ammorbando e soffocando. E che pone il dubbio sul fatto che tutto questo altro non serva se non a spersonalizzare l’essere umano, estirparlo dalla sua essenza, privarlo dell’identità.

Montanini è autore di numerosi spettacoli teatrali; in tv ha condotto il programma Nemico Pubblico su Rai3 e ha preso parte, tra gli altri, a Ballarò e Le Iene, mentre al cinema è stato protagonista del film I predatori di Pietro Castellitto.