Morgan chiude il Festival "Aqua" con la lezione-concerto "Canzoni del mare e del sole"

La prima edizione del Festival “Aqua – La filosofia del mare” chiude domenica 9 luglio Morgan. Alle ore 20.45 presso l'arenile di piazza Brescia, Morgan, con la lezione-concerto "Canzoni del mare e del sole", creata per il Festival “Aqua”, ripercorre al pianoforte, tra note e racconto, canzoni inarrivabili e pietre miliari della storia della musica che hanno eletto a protagonisti il mare e il sole. In caso di maltempo l'evento verrà spostato in un luogo al coperto.

Cosa accomuna la beatlesiana "Here comes the sun" a "La canzone del sole" di Lucio Battisti? La sensuale dolcezza dell’estate di "Sapore di mare" di Gino Paoli alle storie di deboli e lotte di classe evocate da Lucio Dalla in "Com’è profondo il mare?" E la lunga poesia sulla solitudine de "Il mare d’inverno" di Loredana Bertè echeggia la voglia e la speranza di normalità di "Un’estate al mare" di Giuni Russo? Forse la risposta risiede nella "Summer on a solitary beach" di Franco Battiato.

Tra musica e racconto, accompagnato dall’inseparabile pianoforte, Morgan ripercorre con la sua verve istrionica canzoni inarrivabili e pietre miliari che hanno eletto a protagonisti il mare e il sole, in una lezione-concerto creata appositamente per il Festival Aqua. Innestando affascinanti evocazioni e rimandi, ricrea il pathos della più emblematica arte musicale mettendo in connessione poesia e canto, suoni, profumi e colori.

Il Festival “Aqua"

Si avvia alla conclusione una prima edizione premiata da un’ottima risposta da parte del pubblico, che ha apprezzato l’originalità della proposta e la formula degli incontri all’alba e al tramonto sulla spiaggia, e il connubio di poesia, musica, parole, pensiero con grandi interpreti della cultura contemporanea, per mettere in connessione la sfera emotiva con la natura che ci circonda, attraverso il fil rouge dell’acqua, trait d’union tra gli eventi.

Un festival tra albe e tramonti con 14 incontri che hanno avuto come ospiti Morgan, Vito Mancuso, Sabina Guzzanti, Simone Cristicchi, Arianna Porcelli Safonov, Remo Anzovino, Vincenzo Schettini, Daniel Lumera, Andrew Faber, Umberto Galimberti, Frida Bollani Magoni, Giovanni Caccamo, Amara, Alessandro Vanoli.