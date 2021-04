“Andy Warhol: an american artist”, la mostra al Museo di Chioggia

L’assessorato alla Cultura del Comune di Chioggia, in collaborazione con l'agenzia MV Eventi di Vicenza, presenta la mostra “Andy Warhol: an american artist” che si terrà al Museo Civico della Laguna Sud dall'1 giugno al 12 settembre 2021. La mostra, curata da Matteo Vanzan, racconta la rivoluzione del genio di Pittsburgh attraverso un percorso espositivo di oltre 50 opere che andranno ad inserirsi all'interno della collezione del Museo, creando un intreccio sensoriale tra cultura materiale e arte contemporanea.

Spiega Vanzan: «Andy Warhol fu l'artista determinante nella rinascita artistica della seconda metà del Novecento: cambiò il concetto stesso di arte sovvertendo l’estetica di un’intera generazione. Attraverso l'esposizione, tra le altre, delle celebri opere dedicate a Marilyn Monroe, Mao Zedong, Flowers, Dollari, Campbell's Soup e Interviews racconteremo la storia intensa di un mondo fatto di comunicazione e genialità, business e consumismo nel ruolo centrale di una Factory divenuta punto catalizzatore dell'establishment artistico americano». «Il percorso di mostra - continua - sarà composto non solo dalle opere d'arte ma anche da una stretta selezione di video, documentari della Factory e da alcuni film dell'artista. Il nostro obiettivo è quello di raccontare l'uomo prima dell'artista, con tutte le sue nevrosi e le sue insicurezze».

Il sindaco Alessandro Ferro commenta: «La nostra città, che da sempre è laboratorio per artisti di richiamo con le sue caratteristiche calli, coreagrafici ponti e canali celebra la Pop Art di Andy Warhol che, in quanto strumento di trasmissione di messaggi, potrà essere colta dai residenti per riscoprire le radici con il territorio e dai visitatori per ammirare le tante meraviglie, tra cui mercati del pesce, canali su cui si specchiano case e palazzi, spiagge e molto altro ancora, partendo proprio dal suo Museo»

La mostra, con biglietto d'ingresso di 4 euro, sarà aperta al pubblico dall'1 giugno al 12 settembre 2021 con i seguenti orari: dal martedì alla domenica 10.00 - 13.00 e 18.00 - 22.00 (sabato e domenica solo su prenotazione al numero di telefono 041-5500911 o alla email: info.prenotazionimuseo@chioggia.org).