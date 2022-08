Nonne e nonni "artisti" celebrano Frida Kahlo

Una mostra collettiva coinvolgerà 17 anziani ospiti del centro diurno Arcobaleno di Mirano: mercoledì 3 agosto alle ore 18, nella sede di via Vetrego, va in scena “La festa di Frida”, un’esposizione interamente dedicata all’artista messicana che con i suoi lavori e i suoi colori ha affascinato milioni di appassionati d’arte.

La mostra è il risultato di quattro mesi di attività, lavoro e approfondimento. Gli anziani hanno conosciuto l’artista con letture biografiche e le proiezioni di alcuni suoi capolavori. Durante lo studio sono emersi aspetti legati alla sua vita, le caratteristiche personali e del territorio in cui ha vissuto. Sono state ascoltate le canzoni del paese d’origine e studiate brochure a colori dedicate al tema. Insomma, i giovani-anziani-artisti si sono impegnati per settimane, passando successivamente alla fase creativa, con la realizzazione di quadri che riproducevano l’immagine iconica di Frida Kahlo. Ognuno ha potuto personalizzare la propria tela, selezionando materiali di riciclo e ornamenti, e poi gli immancabili colori per rendere ancora più vivace il dipinto.

L’obiettivo del progetto è quello di aiutare gli anziani a socializzare e interagire attraverso momenti ludici che favoriscano le relazioni sociali. «Gli ospiti del centro hanno partecipato attivamente attraverso racconti, oggetti e attività manuali. Ora potranno condividere le realizzazioni con i propri famigliari», spiega Deborah D’Avenia, responsabile di Euro&Promos social health care. «Vogliamo ringraziare l'amministrazione comunale di Mirano per l'importante collaborazione e le operatrici: Francesca Fabris, Anna Formica e Iwona Szewczyk».