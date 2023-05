A Venezia la mostra fotografica di Françoise Jeudy-Krantz sul rapporto tra architettura e natura

Da venerdi’ 5 maggio 2023, alle 16, sarà possibile visitare, presso lo spazio Multimedial Laboratory Art Conservation (Venezia, cannaregio 2588, fondamenta della Misericordia) la mostra Architettura e Natura. Fotografie di Françoise Jeudy.

L'esposizione resterà aperta fino al 28 maggio 2023 con il seguente orario: mercoledì, giovedì e venerdì dalle 16 alle 20, sabato dalle 15 alle 20, domenica dalle 11 alle 16. Ingresso libero. Saranno a disposizione del pubblico libri di fotografie di Françoise Jeudy-Krantz e di poesie di Jean-Michel Jeudy. La mostra è a cura di Roberta Lombardo.

L'esposizione

L’architettura e la natura è il filo conduttore del percorso espositivo, formato da una trentina di opere e suddiviso in cinque sezioni, prima fra tutte "Singapore", megalopoli leader per il connubio tra acciaio, vetro e vegetazione. Le foto sono tratte dal libro Singapour, de verre, d’acier et d’orchidées.

Segue una selezione dalla raccolta di poesie del marito, Jean-Michel Jeudy, "Elle mon ile", che unisce poesie e illustrazioni fotografiche sulla natura.

La serie "Lotus" invece nasce dal cortometraggio fotografico (visibile in mostra) che ha permesso a Françoise Jeudy di accedere al concorso nazionale della Fédération Photographique di Francia.

I ritratti delle quattro età della vita sono presentati nella sezione "Natura umana".

Infine, una visione originale della Serenissima è presentata in "Paradoxes Venitiens", dove le linee architettoniche giocano con l’occhio.

Françoise Jeudy-Krantz

Nata a Strasburgo, ha sempre visto la propria madre fotografare e filmare. La sua prima proiezione di diapositive risale al 1972, quando seguì le Olimpiadi di Monaco come hostess. Una ventina di anni fa, quando comparvero le macchine fotografiche digitali, si tuffa con entusiasmo e passione all’utilizzo di in questi nuovi strumenti.

Numerose sono le esposizione alle quali ha partecipato, sia personali sia collettive. L’artista frequenta oggi diversi Photo Club in Francia (Alsazia, Mougins, Cannes) e fa parte della Féderation Photographique de France. È, con il marito Jean-Michel Jeudy, membro dell’Accademia delle scienze, delle Lettere e delle Arti d’Alsazia.

Emois è l’ultima raccolta di poesie del marito che Françoise ha illustrato. Alcuni testi e foto evocano Venezia con emozione.