L'arte onirica di Arshak Sarkissian in mostra a Venezia

Fino al 5 marzo si terrà presso nel Centro D'Arte Palzzo Pisani-Revedin di Venezia sarà ospitata la mostra di Arshak Sarkissian dal titolo "Un sogno dentro un sogno". È stata possibile darla vita attraverso l'iniziativa della sala espositiva "Antikyan", con la partecipazione attiva del Comune di Venezia e del Consolato Armeno a Venezia.

Gli amanti dell'arte italiana conoscono la creatività di Arshak Sarkissian dalle mostre tenutesi nel 2021 al Kiji Palace di Aricha e nel 2022 alla Sala Saint-Benini di Aosta. La stampa italiana è descritta le opere di Arshak come un viaggio nelle profondità dell'animo umano, sottolineando che le gloriose tradizioni culturali del popolo armeno e il moderno spirito libero dell'autore si intrecciano armoniosamente nella sua arte. Così, in più di tre dozzine d'opere, combinando lo spirito artistico del mondo classico con elementi moderni, l'autore crea le sue figure surrealiste tra realtà e immaginazione.

Arshak Sarkissian è nato nel 1981. Nonostante la sua giovane età occupa un posto unico e inseparabile nell'arte moderna armena. La sala espositiva "Antikyan" presenterà agli amanti dell'arte veneziana una ricca selezione di dipinti e disegni che vivono tra il sogno e l'immaginazione dell'artista, oltre all'installazione ed una performance dedicata allo speciale carnevale.

I suoi personaggi eccentrici, strane creature e personaggi grotteschi ispirati alla drammaturgia del romanzo storico e velati di sottile ironia, sono così in sintonia con l'atmosfera veneziana di oggi che sembrano creati per rivelare tutto il dramma umano allo stesso tempo, nuotare in una luce straordinaria e secondo lo spettacolo magico della città con una tavolozza altrettanto ricca. Orari di apertura: 10:30-13:30 e 14:30-18:00. Lunedì chiuso.