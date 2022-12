Artigianato e digitale in mostra alla Scuola Grande San Teodoro

Fino a domenica 11 dicembre, la Scuola Grande San Teodoro, in campo San Salvador a Venezia, ospiterà 13 artigiani e le loro opere, realizzate grazie alle opportunità strumentali legate all’uso di utensili a controllo digitale e la secolare maestria artigianale. Verranno presentate creazioni in vetro colato realizzate grazie a matrici preformate con stampanti 3D, oppure creazioni in carta ottenute con tagli al laser ed opere d’arte manual-digitale usando marmi, metalli, madreperla o vetro che non si sarebbero mai potute realizzare senza l’uso di macchinari a controllo computerizzato.

Tra queste una Madonnina del XIII secolo, replicata a scopo espositivo, realizzata grazie ad una sinergia tra artigiani, esperti del digitale e restauratori. «Gli oggetti presentati - spiega Andrea Boscolo, responsabile di Fablab Venezia - raccontano una tradizione che diventa il punto di partenza per creare nuovi prodotti in modo creativo, con le tecnologie che arricchiscono i processi creativi».

«Si tratta di un’esperienza innovativa - aggiunge il direttore di Confartigianato Venezia, Matteo Masat - che mostrerà qual è il futuro, tra design ed opere d’arte artigiana, e quali sono le nuove frontiere dell’artigianato che si aprono grazie a questi tecnologie digitali gestite dalla creatività artigiana».

«Iniziative come questa proposta da Confartigianato - commenta l’assessore all’Artigianato del Comune di Venezia, Sebastiano Costalonga - vanno nell’esatta direzione dell’idea di Città che questa amministrazione intende perseguire, cioè di sostenere e rilanciare la manifattura artigiana favorendo la formazione e l’utilizzo delle nuove tecnologie di fabbricazione digitale».

Il programma completo dell’evento espositivo, con l’elenco dei workshop e seminari, è scaricabile dalla home page del sito www.artigianivenezia.it.