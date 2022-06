Torna a Dolo la mostra dedicata a Banksy

10 euro; bambini e ragazzi fino ai 12 anni: ingresso gratuito. È gradita la prenotazione per gruppi numerosi

Le opere di Banksy tornano in Villa Nani Mocenigo a Dolo. Dopo il successo dell'appuntamento del 4 e 5 giugno, lo staff Mya-events ripropone l’evento, con delle novità: aumentano il numero delle riproduzioni esposte e saranno aperte le porte di ulteriori sale con alcune novità. L'appuntamento è per venerdì 24 giugno dalle 17 alle 20, e per sabato 25 e domenica 26, dalle 10 alle 20, con orario continuato.

Le riproduzioni delle opere saranno accompagnate da didascalie seguite da una presentazione in "vocal voice", per raccontare chi è Banksy, ad oggi ritenuto l’artista più discusso e ricercato al mondo. Al termine dell’ultima giornata verrà sorteggiato un vincitore al quale verrà consegnato un quadro che raccoglie diverse opere di Banksy.