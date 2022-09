Alla Torre Civica la mostra sui 100 anni dello scautismo a Mestre

Proseguono gli eventi per la celebrazione dei primi cento anni dello scautismo a Mestre e nella terraferma veneziana. Dal 3 al 17 settembre 2022, la Torre Civica di Mestre ospiterà “Mostrac...ento. Un secolo di scautismo a Mestre”. L’esposizione, che rientra nel palinsesto de “Le Città in Festa”, è organizzata da Agesci Zona di Mestre in collaborazione con le associazioni Sognoscout e Masci (Movimento adulti scout cattolici italiani) e con Giorgio Romagnoni.

La mostra è articolata in tre spazi principali. Il primo è dedicato all'accoglienza dei visitatori e all'introduzione alla mostra stessa. Il secondo, che occuperà il primo piano della Torre, ospita le foto e il materiale dell’Archivio Diana e Nino Brunello e altro materiale storico sulla presenza e l’attività degli scout nel territorio mestrino, compreso un focus sugli interventi di Protezione Civile svolti negli anni dagli scout della città. Il terzo, previsto nel secondo piano della Torre, contiene invece una presentazione dello scautismo nell’area di Mestre oggi. La mostra verrà inaugurata sabato 3 settembre alle ore 10.