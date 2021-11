“Scandalosamente bello. Il Centro di chirurgia pediatrica di Emergency in Uganda” è la mostra che racconta la progettazione, la costruzione e l’attività dell’ospedale di Emergency ad Entebbe progettato da Renzo Piano.



«Il nuovo ospedale in Uganda, così scandalosamente bello, ha proprio l’intenzione di affermare che non siamo andati a piantare quattro tende e a distribuire farmaci, ma a portare il meglio della chirurgia pediatrica con tutto quello che è necessario in termini di struttura, di equipaggiamenti, tecnologia e conoscenza. Questo è il modo nel quale si dovrebbe aiutare “a casa loro”, ovvero condividendo i diritti, soprattutto nel campo della medicina e della cura, perché essere curati, stare bene, è la condizione preliminare per ogni attività umana» - Gino Strada.

L’intero progetto del centro è stato realizzato pro bono dallo studio Renzo Piano Building Workshop, in collaborazione con TAMassociati e la Building Division di Emergency. L'ospedale fornisce interventi chirurgici gratuiti e di alta qualità a bambini e ragazzi fino a diciotto anni in un Paese in cui la mortalità infantile sotto i cinque anni è di 49 morti su 1.000 nati e ci sono solo 4 chirurghi specializzati.

Il Children’s Surgical Hospital di Entebbe dispone di 3 sale operatorie e 72 posti letto. Lo staff è composto da 345 professionisti locali, supportati da 40 internazionali. Il progetto allestitivo è dello studio +fortuna.



