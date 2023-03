La mostra "Da sola nel bosco" dedicata a quattro donne che hanno lottato contro una società patriarcale

Piante, semi, fiori e invenzioni botaniche cucite su tessuto compongono un grande erbario: sono simboli di unicità, del lavoro e della dedizione di quattro donne pioniere, guaritrici, medichesse, botaniche, illustratrici, studiose, esploratrici.

L’omaggio di Lucia Veronesi a Hildegarda von Bingen, Jeanne Baret, Elizabeth Blackwell e Marianne North nella mostra Da sola nel bosco, curata da Eva Comuzzi, che raccoglie nuovi lavori dell’artista realizzati per gli spazi di D3082.

Quattro teli esposti nelle vetrine compongono un gigantesco erbario, da consultare e scoprire in ogni dettaglio cucito e affisso, osservandolo nel tempo, dalla strada. Un nuovo approfondimento e un omaggio alla vita di donne della storia che, infrangendo confini, norme sociali e ruoli di genere hanno contribuito alla visione del rapporto essere umano e natura, allo sviluppo delle scienze naturali, al progresso civile.



Le protagoniste delle opere di Lucia Veronesi sono quattro donne che, in epoche diverse, hanno cercato di varcare i confini di una società fortemente patriarcale. Una società dove tutto veniva messo in discussione o, peggio, non preso nemmeno in considerazione. Nel farlo l’artista ha trasformato le carte sulle quali venivano disegnate piante e fiori in grandi teli in TNT (tessuto-non –tessuto), gli stessi che fra l’altro vengono usati per proteggerle dal freddo dell’inverno. I loro volti vengono tradotti dall’artista nella forma di piante fiori; nuove specie da lei inventate come il nome che portano, che si unisce così alla concreta visionarietà di queste donne, esponendole in tutta la loro unicità e bellezza. Sono esempi a cui guardare ed ispirarsi, in tempi in cui, esplorare e andare in profondità, prendendo tutto il tempo necessario, risulta difficilmente attuabile.