Mostra di sfere temari in quartiere Aretusa

In Giappone le mamme e le nonne usavano costruire delle palline per far giocare i loro bimbi utilizzando i vecchi kimono. Questi oggetti si sono trasformati fino a diventare preziosi ornamente ricamati e simboli di delicata bellezza. La tradizione a cui appartengono le temari fa capo all'abilità dell'utilizzo delle mani nella costruzione di oggetti artigianali: gli antichi tessitori di reti da pesca o di cestini per trasportare i manufatti, così come ricamatrici che si sono dedicate a intessere tessuti e perline, piuttosto che l'incisione del legno o l'intarsio delle else delle spade, hanno il fine di conciliare la bellezza con l’utilità e la qualità dell'operato.

Rossella Bovolenta ha appreso quest’arte orientale da delle maestre artigiane tessitrici ispanoamericane: Lore Paz, di Santiago del Cile e Jimena Candia di Buenos Aires. Il risultato della sua passione per quest’arte antica, sono oltre cento sfere che esporremo nella mostra che si terrà presso la sede dell’associazione culturale Progetto 7LUNE (Quartiere Aretusa 61 Mestre) domenica 12 dicembre alle 17.30. Si prevende una seconda apertura della mostra il sabato 18 dicembre dalle 16 alle 17. I posti sono contingentati per le disposizioni anticovid, ma l’entrata è gratuita. Per prenotazioni e informazioni scrivere a info7lune@gmail.com