La grande mostra di Diabolik al Valecenter

Il centro commerciale Valecenter di Marcon, gestito da Multi Italy, ospita la mostra dedicata a Diabolik e agli altri personaggi del suo fantastico mondo. L'evento, gratuito e aperto al pubblico, è il primo a livello nazionale in un centro commerciale, e si svolge dal 7 al 23 ottobre al piano terra nell’area eventi.

Con una precisa analogia tra il personaggio e il gioco di strategia più famoso al mondo - gli scacchi - il visitatore è invitato a scoprire il mondo di Diabolik attraverso un allestimento inedito a scacchiera, con movimenti quasi obbligati. In mostra si trovano memorabilia e oggetti iconici ormai rari ed introvabili, copie originali del fumetto, oggetti di scena e costumi originali della recente versione cinematografica live-action del fumetto. E ancora, il percorso “Storia di una Storia”, un racconto in testi e immagini della genesi del re del crimine e del terrore, fino al recente traguardo dei 60 anni.

Diabolik, ladro ingegnoso e capace di mirabolanti travestimenti supportati da maschere sottilissime da lui stesso inventate, è un genio del crimine, del travestimento e delle tecniche furtive, un eccellente tattico e stratega, un esperto ipnotizzatore dotato di analisi e deduzione.

Alla mostra è presente anche la Jaguar E-Type, fedele compagna di avventure e protagonista di molte storie diventate iconiche per tutti i fan del fumetto. L’autovettura originale utilizzata per le riprese di "Diabolik - il film" è in esposizione per tutta la durata della mostra, per la gioia dei fan di tutte le età.

L’evento sarà un’esperienza imperdibile che permette di conoscere e celebrare anche tutti gli altri personaggi, a partire da Eva Kant, la bellissima bionda compagna di vita di Diabolik, fredda e determinata ma, al contempo, sensuale e raffinata. Un’area è dedicata all’'ispettore Ginko, il suo alter ego, integerrimo e professionale. E poi spazio anche ad Altea, la duchessa di Vallenberg, eterna fidanzata di Ginko. Non mancano, infine, le occasioni per scattare foto ricordo. Tutte le strutture espositive sono altamente scenografiche e decorate con gli elementi iconici del fumetto e del film.