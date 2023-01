A San Donà la mostra fotografica “Epidermica” con gli scatti di Michele Mattiello

Sabato 4 febbraio alle 17.30 allo Spazio Mostre Battistella (San Donà di Piave, Venezia) inaugura “Epidermica” la personale del fotografo padovano Michele Mattiello. In esposizione una quarantina di scatti organizzati in tre sezioni.

“Urlo”: la prima sezione propone al pubblico un lavoro storicizzato, esposto in Italia e all’estero. Si tratta di una serie di pezzi unici, le foto sono infatti eseguite attraverso il processo di trasferimento di emulsione su carta acquerello. Mattiello ritrae i suoi soggetti mentre urlano: un atto tanto liberatorio quanto intimo.

“Mutatios Cuti” racconta i cambiamenti dei corpi. In questo caso di quelli della pelle. Parliamo dei tatuaggi, ormai un fenomeno di massa. In questa seconda sezione Mattiello ritrae corpi che affidano alla pelle i significanti della loro vita.

“L’equazione di Dirac”. Se due sistemi interagiscono tra loro per un certo periodo di tempo e poi vengono separati, non possono più essere descritti come due sistemi distinti, ma in qualche modo, diventano un unico sistema. In questa terza sezione Mattiello ritrae corpi in vicinanza, affidando ancora una volta alla pelle il racconto dei legami tra le persone.

La mostra rimarrà aperta fino a domenica 12 febbraio con orario di apertura: venerdì 16:30 - 19:30; sabato 10:30 –12:30; 16:30 - 19:30; domenica 10:30 – 12:30; 16:30 - 19:30. Ingresso libero.