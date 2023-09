In mostra a Venezia gli intensi sguardi femminili dipinti dall'artista Eileen Herres

La serie di dipinti "Eve's Power", realizzata dall'artista Eileen Herres, sarà presentata nel corso della mostra omonima con opening giovedì 14 settembre alle ore 18.30 all’Angelo Art Hotel a due passi da Piazza San Marco: è una rappresentazione carica di emozioni della capacità di una donna di superare le sfide e di dispiegare le proprie risorse interiori. Ogni dipinto della serie racconta la propria storia, ispirata da esperienze personali, sogni e sensazioni.

Il titolo dell'esposizione rappresenta un segnale che richiama l’attenzione sulla forza e la complessità femminile: nei diversi volti che si possono trovare nell’esposizione, infatti, si riflette un'ampia gamma di emozioni, dalla gioia alla tristezza, dalla vulnerabilità alla determinazione.

La mostra, curata da Isabella Mura e Nicolas Fiedler, è come se sviluppasse l’universo femminile per punti, come in un “manifesto” sociale ed intimo al contempo: la forza interiore e la resilienza, necessarie per affrontare gli ostacoli e attraversare i momenti difficili che la vita ci presenta, forniscono la capacità di superare e di poter uscire rafforzati dalle avversità. Nelle donne rappresentate da Eileen sono questi momenti di difficoltà e palingenesi a emergere con forza: l'artista sottolinea abilmente l'armonia tra essenza esteriore e interiore, accentuando così la magia femminile.

«Tutti dovrebbero potersi identificare con un'opera d'arte in una forma o nell'altra – spiega Eileen Herres –. Per questo motivo, sottolineo che ogni espressione facciale che porto sulla tela ritrae una situazione o un'emozione che ognuno di noi deve aver vissuto in qualche momento. Che ognuno di noi deve aver vissuto prima o poi comprendendo cosa si prova a essere umani». È l'affascinante combinazione di emozioni, forza, connessione, eleganza e storie che rende i volti delle donne una fonte di ispirazione inesauribile: «Dipingendo i loro volti – conclude l’artista – spero di celebrare non solo la loro bellezza esteriore, ma anche le qualità interiori e i punti di forza che rendono le donne speciali».