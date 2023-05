A Venezia la mostra fotografica "Fils Rouges" di Rossella Tramet

Dal 6 maggio al 2 giugno Imagina Café ospita la mostra fotografica Fils Rouges di Rossella Tramet. Si tratta della prima personale di Rossella Tramet, avvocato atipico per sua stessa definizione, giunta alla fotografia in seguito allo studio della pittura all'Università Ca’ Foscari, che ha scelto per l’esposizione questo Cafè Wine Bar & Art Gallery ubicato ai piedi del Ponte dei Pugni.

L'esposizione, curata da Nicolas Fiedler, verrà inaugurata sabato 6 maggio alle ore 18.00.

La mostra

Traslando il motto Ut pictura poesis che informava nel Rinascimento il paragone tra arte e letteratura, l’autrice vuol far apparire le sue foto come se fossero quadri di poesia muta.

Il titolo dell’esposizione rinvia alle due anime ed interpretazioni che ne sono all’origine: il filo conduttore dell’artista concepito come zona rossa emozionale resa in immagini con prevalente colore rosso, quello del curatore Nicolas Fiedler che ha valorizzato le opere di messa a fuoco di particolari del paesaggio che sembrano quasi pittura astratta. Il denominatore comune e sullo sfondo resta Venezia, città visibile nel primo caso, invisibile nel secondo, amata e generatrice di immaginazione.