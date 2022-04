Mostra finale Malamegi lab - Venice’22

Abbiamo il piacere di annunciare le date della mostra finale del concorso “Malamegi LAB VENICE’22” che si terrà da 30 Aprile al 13 Maggio 2022, a Venezia, negli spazi del centro per le arti IMAGOARS.



L’esposizione presenta le opere di 12 artisti finalisti:



Andrés González-Meneses - Spain

Arjun Kamath - India

Bertrand Desmaricaux - Belgium

César Ibarra - Mexico

Claude Jeong - United States

Cristina Otero - Spain

Eva Laufer - Germany

Giuliano Sacchèro - Italy

Jaio DosAnjos - Germany

Ren Jay Xie - Thailand

Shimrit Yariv - Israel

Soa Leun - South Africa



La mostra ripercorre le attuali tendenze dell’arte contemporanea emergente attraversando le varie discipline della creazione artistica.

Ogni artista, attraverso differenti media, investiga i diversi aspetti del mondo in cui viviamo, assieme alle sue sfaccettature e caratteristiche.

Tra tutti i partecipanti alla mostra, Malamegi Lab assegnerà 4 premi diversi, che saranno resi noti al termine della mostra: - premio in denaro - premio acquisizione - premio libro d’arte monografia - premio collezione Malamegi.



Inaugurazione: Sabato, 30 Aprile 2022 - h 18:00



I curatori della mostra sono:



Margherita Jedrzejewska (curator of Malamegi Lab, Italy/Poland)