A Venezia la mostra fotografica sugli ospedali di Emergency in Africa

Dall’Atlantico, passando per il Lago Vittoria, fino al Mar Rosso: una traversata dell’Africa in orizzontale, lungo la catena degli ospedali di Emergency, dove lavorano medici, chirurghi, tecnici, infermieri, anestesisti, radiologi, amministratori, giardinieri. Sono loro i protagonisti della mostra fotografica “All’ombra del Baobab” della fotogiornalista e reporter Monika Bulaj che verrà inaugurata martedì 15 novembre alle 18 e sarà aperta dal 16 novembre fino al 27 gennaio 2023. L’esposizione sarà ad accesso libero e aperta dal lunedì al venerdì dalle ore 11.00 alle ore 17.00.

Gli scatti di Monika Bulaj in Sierra Leone, Uganda, Sudan raccontano le storie di sfide quotidiane e talvolta di sconfitte, di disgrazie endemiche e urgenze prevedibili. «In questo reportage racconto storie come quella di Aisha, dall’esofago bruciato dalla soda caustica, che insegna a nutrirsi ai bambini vittime come lei; di un progetto per le madri delle bidonville, disegnato a tavolino in Europa: la produzione del sapone con un ‘veleno’ a portata di mano” dichiara la fotoreporter Monika Bulaj “Sfide come quella del viaggio trans africano di Aminata per sostituire le valvole del cuore minato da un’infezione da streptococco non curata. E, ancora, la rinascita di Ibrahim in Sud Darfur, dopo l’ennesima trasfusione dovuta all’anemia falciforme, la spietata risposta genetica a una continua esposizione alla malaria».

Il reportage di Monika Bulaj?è anche un viaggio attraverso?i progetti dell'African Network of Medical Excellence (Anme), la rete sanitaria d’eccellenza di Emergency nata con l’obiettivo di costruire?Centri medici d’eccellenza gratuiti in tutta l’Africa. La mostra è stata organizzata grazie al contributo tecnico di Fujifilm Italia. Le fotografie in mostra sono stampate su carta fotografica Fujifilm Original Photo Paper. L’allestimento è stato realizzato da Emergency con la collaborazione di Paola Fortuna.

Chi è Monika Bulaj

Monika Bulaj è una pluripremiata fotogiornalista e reporter, ha realizzato un centinaio di mostre personali in tutto il mondo ed è alla sua seconda collaborazione con Emergency, dopo la rassegna fotografica Nur Afghan Diaries a Brescia nel 2021. Bulaj è autrice di numerosi libri reportage e ha pubblicato per testate di grande rilevanza internazionale: National Geographic, The New York Times, TIME, Al Jazeera e The Guardian.