Mostra fotografica "Armenian Revolution"

Sabato 11 Febbraio alle ore 18:30 verrà inaugurata, all'Anda Venice Hostel, la mostra fotografica di Antonio Ferrari "Armenian Revolution": L'autore, appassionato di fotografia, da sempre è attratto da temi sociali e di attualità e racconta storie con un taglio prettamente fotogiornalistico o di reportage.

La storia

Erevan, Aprile 2018. Serzh Sargsyan governa l'Armenia da più di una decade, dal 2008. La costituzione armena permette solamente due mandati per il presidente. Per poter avere il terzo mandato Sargsyan cambia la costituzione e trasforma l'Armenia da Renubblica Presidenziale a Repubblica Parlamentare dando forti poteri alla figura del Primo Ministro. Viene, ovviamente, eletto primo ministro dal parlamento Armeno.

Nikol Pashinyan guida le proteste dell'opposizione, proteste che vengono attuate dal 16 Aprile 2018 e che intendono bloccare lo stato Armeno fino alla capitolazione di Sargsyan.

Le foto trattano dei giorni dal 17 al 22 Aprile, giorni di proteste, e del 23 Aprile 2018 giorno di festa per le dimissioni di Sargsyan.



L'occasione di ricordare l'evento della "Rivoluzione di velluto" avvenuta in Armenia nel 2018 permetterà all'autore e agli ospiti di raccontare i problemi tutt'ora presenti in quella zona del caucaso, problemi di cui la stampa internazionale poco parla, ma che in questi giorni sono di forte attualità.



Gli ospiti sono il prof. Aldo Ferrari, docente di Armenistica e Sona Haroutyunian ricercatrice di Armenistica entrambi dell'università degli studi di Venezia Ca' Foscari. L'evento è patrocinato dall'Università Ca' Foscari Venezia.

Gli scatti saranno in esposizione temporanea all'interno di Anda fino a metà marzo (piano mezzanino). Ingresso libero e gratuito.