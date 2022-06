Mostra fotografica e conferenza sui "Veneti al de là del mar"

Prezzo non disponibile

Dolo dedica un omaggio ai “Veneti al de là del mar” in occasione dei 150 anni dall'inizio delle grandi emigrazioni italo-venete nei 5 continenti. La doppia iniziativa, costituita da un’esposizione fotografica e da una conferenza sulla storia delle grandi migrazioni, è organizzata dalla sezione Anfi (Associzione nazionale finanzieri d’Italia), con il patrocinio del Comune di Dolo e la consulenza del Centro studi Grandi migrazioni.

L’esposizione fotografica, curata dall’arch. Gianluca Parise, vuole essere uno strumento di valorizzazione della storia delle grandi migrazioni che hanno interessato il territorio italiano e veneto tra il 1870 e il 1970 attraverso la presentazione della cultura, dell’arte, della lingua e delle musiche delle comunità di discendenti che si trovano in America del Nord e Sud, Canada, Australia, Africa, Europa. La mostra, esposta nella barchessa di villa Concina, adiacente alla biblioteca comunale, include decine di pannelli di fotografie antiche sulle migrazioni e altri che raccontano il lascito della storia migratoria nei giorni nostri, attraverso una serie di immagini inedite del progetto e un allestimento con oggettistica che ricrea questa storia.

L’inaugurazione si terrà alle ore 18 di sabato 25 giugno. Ecco gli orari di apertura:

domenica 26 giugno, sabato 2 e domenica 3 luglio: 10-12 e 16-19

dal 27 giugno al 1° luglio: 16-19

La conferenza dal titolo “Racconti delle Grandi Migrazioni”, tenuta dalla dott.ssa Giorgia Miazzo del Centro studi, è in programma mercoledì 29 giugno, alle ore 20.30, sempre presso la barchessa.

Il ricavato dell’evento culturale sarà devoluto per l’acquisto di un defibrillatore da donare all’associazione C.S.A. nazionale - Coordinamento sportivo associato - Sport e tempo libero con sede a Dolo, nonché dei buoni spesa da donare, per il tramite dei Servizi sociali del Comune, a quelle famiglie che hanno difficoltà economica e non hanno la possibilità di fare la spesa ovvero di fare degli accertamenti sanitari.