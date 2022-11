"Non c'è battito": in Villa Farsetti la mostra fotografica che racconta il lutto perinatale

"Non c'è battito" è la mostra fotografica di Stefania Vilardo e Michele Gregolin allestita fino al prossimo 27 novembre presso Villa Farsetti a Santa Maria di Sala.

L'esposizione ha ricevuto il Patrocinio del Comune di Santa Maria di Sala, costantemente impegnato in progetti di valorizzazione del patrimonio artistico ed architettonico del territorio. Si tratta di 25 scatti in bianco e nero che raccontano ciò che non è facilmente raccontabile a parole. Avvicinano con delicata sensibilità ad una delle esperienze più difficili e strazianti dell’universo femminile: il lutto perinatale.

Un’esperienza più frequente di quanto si possa immaginare, verso la quale non sono facili i processi comunicativi più diffusamente praticati nella nostra moderna società: sottintesi, freddezza nella comunicazione, isolamento, facile derubricazione dell’esperienza. Cinque diverse storie. Cinqueritratti di donne che si immedesimano in coloro che hanno vissuto la stessa o simile esperienza: la perdita di un figlio durante la maternità. Cinque diverse sezioni (Maternità, Attesa, Consapevolezza, Perdita, Anima), ciascuna delle quali è attraversata da altrettanti oggetti-simbolo facilmente decodificabili ma mai scontati, che sono al tempo stesso il cardine su cui poggia ogni singolo racconto e il fil rouge tra le storie narrate, nel loro comune afflato.

La sequenza logico-compositiva degli scatti invita ad un viaggio introspettivo, la cui valenza è prima di tutto personale, ma al tempo stesso collettiva, sociale. La ricerca sul taglio di luce, netta e dura, sottolinea la precisione compositiva degli elementi, amplificandone gradualmente la risonanza dei toni drammatici fino ai limiti. estremi, ossia alla massima tensione raggiunta in ciascuna singola micro-narrazione.

Orari di apertura

Ospitata nelle suggestive sale di Villa Farsetti, luogo vocato all’esposizione di opere d’arte fin dalla sua nascita, la mostra è visitabile secondo i seguenti orari: