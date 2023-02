A Palazzo Pisani-Revedin in mostra le foto del cardiologo Francesco Loliva

È attualmente in corso, presso il Centro Culturale di Palazzo Pisani-Revedin a Venezia una mostra fotografica, Scatti di Autore, a cura del cardiologo fasanese dr. Francesco Loliva.

La mostra fotografica ha come curatrice Nadine Nicolai della New Art Gallery di Ascoli Piceno e si compone di 22 scatti che rappresentano per lo spettatore un breve viaggio nel percorso artistico del dr. Loliva, dal 2017 a oggi, comprendendo foto di paesaggistica, street photography e lavori in studio.

La mostra rimarrà aperta fino al 5 marzo presso lo storico Palazzo Pisani-Revedin nel cuore del centro storico di Venezia.