I ritratti e le iridi dei personaggi più visionari del XX secolo in mostra alle Procuratie Vecchie

Inaugurata alle Procuratie Vecchie la mostra "Francis Giacobetti Vision Master Minds of our time": dal 18 novembre 2023 al 15 gennaio 2024 sarà possibile ammirare l’ultimo progetto del grande fotografo francese Francis Giacobetti, per la prima volta in Italia.

Oltre 100 immagini composte da ritratti in bianco e nero e iridi colorate dei personaggi più “visionari” del XX secolo: artisti, scienziati, ballerini, governanti, fisici, primi ministri, operatori di pace o, come lo stesso maestro li definisce, i Tesori Universali contemporanei. Nelson Mandela, il Dalai Lama, Aung San Suu Kyi, Luciano Pavarotti, Stephen Hawking, Mikhail Gorba?ëv, Buzz Aldrin, Barack Obama, Rita Levi Montalcini, solo per citare alcuni degli uomini e delle donne che più hanno ispirato con le loro idee, le proprie professionalità, scoperte, ideali, valori la nostra epoca.

La mostra si articola in 15 sezioni al secondo piano delle Procuratie Vecchie, per quasi 1000 metri quadrati di esposizione: immagini gigantesche accompagnate da didascalie e citazioni a corredo delle foto stesse che spiegano la vita e l’impatto che ogni personaggio ha avuto nel quotidiano vivere di ognuno di noi, con l’obiettivo di esplorare attraverso gli occhi di chi ha agito e pensato la sua vision, permettendo al visitatore non solo di osservare ma anche di immergersi nel mondo profondo del “visionario”, entrando nel flusso di riflessioni e meditazioni che possono emergere dal percorso espositivo.