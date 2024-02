In mostra alla D’E.M. Venice Art Gallery di Mestre l'incanto e la fragilità della natura

Protagoniste della prima mostra internazionale del 2024 della D’E.M. Venice Art Gallery sono le artiste Tatyana Chaar e Oksana Kolosyuk. Curata da Elena Petras Duleba, gallerista e art cultural manager, si tratta di un'accattivante bipersonale in cui le pittrici attraverso i lavori esposti, mostrano come animali e fiori, interpretati secondo le loro sensibilità artistiche, si trasformano in potenti metafore visive. Inaugura sabato 10 febbraio, alle 18, alla D’E.M. Venice Art Gallery, in via Cappuccina 15, a Mestre.

L’esposizione ha l'intento di cantare l'incanto e la fragilità della natura, nonostante la volontà umana di distruggerli: l’uomo è parte del mondo e il tema dell'ecologia acquista una dimensione sensibile. «Con gioia apriamo questo nuovo anno – spiega Petras Duleba, curatrice della mostra e art cultural manager della D’E.M. Venice Art Gallery – con due mostre con stili e tecniche diverse. Stimolano una riflessione sullo stato del mondo, attraverso la creatività artistica e l’evoluzione delle arti. Un viaggio pieno di emozioni positive, il cui racconto sarà fortemente influenzato dalla percezione e interpretazione che ne daranno i visitatori».

Dipinti con una personale interpretazione realistica, fatta di grandi campiture, sinuose pennellate, delicati tocchi di luce, colori languidi ed equilibrati contrasti cromatici, i fiori di Tatyana Chaar sono da intendersi come emblema di una evanescente ed eterea bellezza capace di resistere alle brutture e al dolore del mondo contemporaneo. «Nei miei dipinti cerco di catturare la natura enigmatica e potente della femminilità con tutti i suoi paradossi e complessità. I fiori che rappresento sono fragili, ma allo stesso tempo resilienti; evocano la poesia e la forza di uno spirito femminile» spiega l’artista. Tatyana Chaar cerca un parallelismo simbolico tra la delicatezza, la grazia, la resistenza del mondo floreale e la sensibilità, la femminilità, l'adattabilità delle donne. Tanto che per Tatyna Chaar i fiori altro non sono che simboliche donne immerse nel proprio mistero. L'atmosfera crepuscolare, romantica e melanconica pervade la composizione e suggestiona l'osservatore, invitandolo al silenzio e alla riflessione sull'interiorità dell'uomo e sul suo posto nel mondo.

Gli animali e i frutti di Oksana Kolosyuk sono intrisi di una forte carica di iperrealismo capace di esaltare anche il più piccolo particolare. Per la pittrice sono metafore visive di cui si avvale per raccontare la vita sul pianeta blu, la sua evoluzione nonché come sia strettamente connessa con l'uomo, che ha il dovere di rispettarla e preservarla. «Disegno il mondo che mi circonda, la sua luce, i suoi bagliori, i suoi riflessi – racconta Oksana -. Sono attratta dal microcosmo dei dettagli. Con il loro aiuto, mi tuffo nelle profondità del macrocosmo, cerco di comprenderne l’emozione per trasmetterla allo spettatore». L'artista, con la sua pittura, cerca di far riemergere e rivalutare quel legame oggi sopito che sostanzia l'esistenza di tutti gli esseri viventi. Oltre a voler infondere nell'osservatore la felicità che essa stessa prova nel dipingere, desidera stabilire con esso un dialogo, esortandolo all'impegno e alla responsabilità per la salvaguardia della bellezza della natura.

Le artiste

Nata in Russia e residente a New York, Tatyana Chaar è un'artista visiva contemporanea nota per i suoi sensuali fiori e arte astratta su larga scala, che catturano l'essenza della femminilità e della bellezza della natura. Nel suo lavoro fonde forme realistiche ispirate alla natura con elementi astratti moderni, per creare un'esperienza poetica e meditativa. Tatyana ha ricevuto la sua formazione artistica classica in Europa e poi presso l'Illinois Institute of Art - Chicago, laureandosi in Interior Design. Dopo aver lavorato nel settore del design di lusso e in vari progetti internazionali per oltre un decennio, nel 2016 ha spostato la sua attenzione su Fine-Art e da allora ha ampliato la sua conoscenza artistica.

Il lavoro di Tatyana è stato esposto in mostre d'arte personali e collettive, gallerie a New York City, Upstate New York, Jersey City e Miami, e recentemente alla Synergy Art Fair durante l'Art Basel Week 2023 a Miami.

Oksana Kolosyuk è un’artista iperrealista italiana nata in Ucraina, da anni vive e lavora in Italia (BL). Dal 2016 dipinge professionalmente. Ha studiato nelle botteghe di famosi artisti italiani, quali Carol Botto e Livio Mo?ina. Nel periodo 2017-2019 ha partecipato a varie mostre collettive in Italia nell'ambito di progetti di turismo. Le sue opere sono state esposte in luoghi pubblici in diverse città del paese, in particolare nel 2021 l'artista ha tenuto tre mostre personali di diverse serie e nel novembre 2022 ha esposto la sua prima mostra - performance "Living Planet". Nell'ottobre del 2023 ha organizzato una mostra personale a Belluno ed è stata una delle artiste protagoniste della collettiva “Famart” con la D’E.M. Venice Art Gallery a Casa dei Carraresi a Treviso, dove ha vinto il secondo premio nella sua categoria. A dicembre del 2023, durante “Art Basel”, in occasione di Miami Art Week, ha esposto l’intera serie "Prayer" con la Sinergy Art Fair. Nello stesso periodo a Miami sulla Red Dot & Spectrum è stato esposto il dipinto "Leopardo" con la galleria Pittura Domani.