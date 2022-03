Un viaggio tra abitudini culinarie dell'Italia, dal 1970 alle tendenze del futuro

La relazione tra gli italiani e il cibo è il focus della mostra Gusto! Gli italiani a tavola 1970-2050, a cura di Massimo Montanari e Laura Lazzaroni, ospitata al terzo piano del Museo M9 di Mestre dal 25 marzo al 25 settembre 2022. La mostra racconta il cambio di paradigma tra l’immagine tradizionale della cucina nazionale e una relazione sempre più complessa, segmentata e contraddittoria di un Paese che si sta trasformando nelle proprie abitudini, nei propri consumi e nella composizione sociale.

Al centro della riflessione la parola “gusto”, che meglio rappresenta il rapporto tra individuo e società, quell’insieme tra piacere individuale e condivisione collettiva, meccanismi nutrizionali e fenomeni culturali, capace di rappresentare la complessità dei temi legati al cibo. Il direttore scientifico di M9, Luca Molinari, spiega: «È la prima di una trilogia di mostre che, da quest’anno al 2024, il museo dedicherà ai “luoghi comuni italiani” per confrontarci con il nostro presente e il nostro futuro. Sarà, inoltre, occasione di seria ricerca scientifica, esperienza pop, strumento per giocare e comprendere criticamente».

Scrivono i curatori nel testo di benvenuto: «Quando abbiamo progettato questa mostra, che inaugura la trilogia italiana di M9, non abbiamo pensato solo al cibo o agli chef. Abbiamo costruito una grande casa fatta di stanze che raccontano il gusto degli italiani attraverso il paesaggio agricolo, la biodiversità dei prodotti, la cucina di casa, i ristoranti e i mercati, le tavolate e il cibo di strada, il design e i flussi migratori, le sfide dell’ambiente e della salute, l’ingegneria spaziale e le nuove filiere, la progettualità delle scuole».

Il percorso espositivo include oggetti fisici, installazioni, video, immagini (alcuni dei quali esposti in pubblico per la prima volta e forniti da una serie di fonti e partner d’eccezione) e attività esperienziali. Il cuore della mostra si snoda in tre macro aree: una sezione pre-Anni 70, in cui si delineano i caratteri originali della cultura gastronomica italiana così come si è sviluppata nei secoli; il nucleo centrale (le stanze del gusto italiano), dove si affiancano narrazioni e storie che declinano il gusto attraverso immagini, oggetti, giochi e storie emblematiche; la sezione “futuro”, che evidenzia le tendenze in atto attraverso un duplice sguardo, da un lato rivolto verso le innovazioni tecnologiche, dall'altro verso la trasformazione delle abitudini alimentari.

GUSTO! Gli italiani a tavola. 1970-2050

dal 25 marzo al 25 settembre 2022



12 euro intero; 9,50 euro ridotto (minori da 7 a 18 anni; studenti fino a 26 anni; residenti del Comune di Venezia; visitatori di età superiore ai 65 anni; iscritti FAI - Fondo Ambiente Italiano); gratuito per minori fino a 6 anni; 1 accompagnatore per gruppo; 1 accompagnatore per persona diversamente abile; soci ICOM.



mer, gio, ven, 10.00 – 18.00

sab, dom, 10.00 – 19.00

lun, mar, chiuso

La biglietteria chiude un’ora prima (alle ore 17 nei giorni feriali; alle ore 18 nel weekend).

Per accedere alla mostra, fino al 31 marzo 2022 è richiesto il green pass rafforzato.