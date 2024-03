L’artista taiwanese Pahsi Lin espone le sue opere a Venezia

A cinque anni dall’importante retrospettiva alla Villa Reale di Monza, ritorna ad esporre in Italia l’artista taiwanese Pahsi Lin. Nei primi tre mesi della Biennale Arte 2024, il maestro espone a Venezia circa 20 dipinti appartenenti alla serie "Infinity Art", realizzati per l’occasione e testimoni sue ultime sperimentazione e ricerche artistiche. La mostra curata da Alberto Barranco di Valdivieso si tiene dal 19 aprile al 7 luglio nel suggestivo salone a volte della Cavana ai Gesuati.

Pahsi Lin (Kaohsung Pingtung-Taiwan, 1960) è pittore e scultore di grande qualità, la cui opera getta un ponte tra spirito orientale e occidentale. I suoi quadri testimoniano una conoscenza approfondita dell’astrattismo occidentale - appreso anche grazie ai lavori di maestri appartenenti a generazioni precedenti, come Ho Kan - e nello stesso tempo riconducono all’arte cinese antica, come ad esempio per le ricercate citazioni di manufatti tradizionali o la riscoperta di particolari tecniche del colore.

Pahsi Lin riprende l’arte dei ‘letterati’, un tipo di pittura caratterizzata da un’unione di pittura e calligrafia che si affermò sotto l’imperatore Yuan (1271-1368) e diede vita a una forma d’arte raffinata, caratterizzata dall’uso sapiente dell’inchiostro, da pennellate ritmate e da un uso audace del colore. Lin crea composizioni solo in apparenza casuali, dove traspare il conflitto, il contrasto tra idealismo e realismo, tra il profondo ed il superficiale.

Un elemento molto importante che caratterizza le sue opere è l’utilizzo sapiente e raffinato dell’oro, anch’esso testimone di un’arte antica che egli accosta a inchiostri e pigmenti colorati realizzati con minerali speciali e rari, provenienti da tutto il mondo.

Dal 2015 Lin è professore onorario dell’Accademia Reale di Belle Arti di Liegi in Belgio ed è editorialista per l’Hong Kong Economic Journal. Negli ultimi anni ha tenuto mostre personali in Belgio, a Theuax, a Brionde; in Francia, a Parigi; in Italia, a Milano e Monza; in Gran Bretagna, a Londra; in Cina, a Shanghai, Xiamen, Shenyang e Jinan; Taiwan, a Kaohsiung, Taipei. Molto legato all’Italia da alcuni anni sostiene gli studenti più meritevoli dell’Accademia di Belle Arti di Brera.