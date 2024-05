Nella sede di Emergency Venezia la mostra fotografica "Invisibili" di Barbara Zanon

Giovedì 9 maggio, alle 18.00 nella sede veneziana di Emergency, inaugura la mostra Invisibili. Reportage dal Silos di Trieste della fotografa Barbara Zanon. Il capoluogo friulano è la porta d’Italia per i migranti che arrivano attraverso l’impervio percorso della Rotta Balcanica. Partono da Bangladesh, Afghanistan, Pakistan, Iran, Nepal, Iraq, Siria. Varcano i confini di diversi Paesi: Iran, Turchia, Grecia o Bulgaria, Macedonia, Kosovo, Serbia, Bosnia, Croazia, Slovenia, ma spesso vengono respinti, anche più volte: un percorso a ritroso da cui ripartire. The game viene chiamato, quel gioco d’azzardo di entrare in Europa affrontando il ricatto dei trafficanti e la brutalità dei respingimenti.

Il Consorzio di Solidarietà, seguendo il principio della deistituzionalizzazione propugnato da Basaglia, mette a disposizione 180 appartamenti diffusi nel territorio, che, però, non sono sufficienti ad accogliere tutti. C’è, poi, la Comunità di San Martino al Campo con il suo Centro Diurno. Presenti, efficienti ma non sufficienti a coprire il bisogno. Gli altri, sia coloro che sono in transito verso altri Paesi, sia coloro che hanno fatto domanda di asilo e che, quindi, avrebbero diritto all’accoglienza, non hanno alternativa al rifugiarsi nel Silos, grande e degradato edificio, in pieno centro di Trieste, di proprietà della COOP Alleanza 3.0.

Freddo, pioggia, bora, fango, topi, niente acqua né bagni, come documenta con le sue fotografie Barbara Zanon. In alcuni periodi vi sono ben 400 persone, che vivono tra il Silos e la cosiddetta Piazza del Mondo. Ed è proprio qui che i migranti trovano il supporto di Linea d’Ombra, che ha saputo coinvolgere tanti volontari che si alternano per offrire cure, cibo e vesti, ma soprattutto conforto.

«Ora l’amministrazione comunale ha annunciato lo sgombero del Silos. Sarà perché ci si è accorti che le persone così provate da un viaggio lungo, irto di difficoltà e pericoli, da ferite, da dolori, da fame, freddo, sete, meritano attenzione, rispetto, cura? Speriamo. Speriamo che non sia semplicemente per aprire i cancelli e spingerle fuori, per renderle ancora più invisibili, o per trasferirle in uno di quelli che chiamano centri di accoglienza ma che spesso sono delle vere prigioni – dichiarano gli organizzatori dell'esposizione –. Attraverso il reportage fotografico di Barbara Zanon e i documentari di PIF messi a disposizione dalla Direzione Teche RAI, si vuole gettare luce sulle sofferenze di chi, non per sua scelta, scappa da guerre, catastrofi naturali e povertà. Allo stesso modo si vuole valorizzare il lavoro dei volontari che danno attuazione ai principi di uguaglianza, giustizia, responsabilità».