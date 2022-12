Iride: in mostra cinque percorsi della ricerca Iuav

Cinque itinerari, cinque narrazioni per ricomporre in forma visuale gli studi sviluppati dall’Infrastruttura di Ricerca Integral Design Environment (IR.IDE): con la mostra "IR.IDE Itinerari 2018-2022", sarà possibile attraversare i mondi della ricerca Iuav. Autori, archivi ed editoria; patrimonio, dati e tradizioni; benessere, cura e città; margini e ambienti mediali; relazioni e interazioni con il territorio e con le diverse declinazioni del Made in Italy, saranno presentati attraverso parole chiave, video, pannelli grafici e modelli.

L’esposizione coinvolge i lavori di oltre trenta studiosi, tra assegnisti di ricerca e dottorandi, che hanno contribuito alla crescita dell’infrastruttura insieme alla direzione, ai responsabili scientifici dei laboratori (PRIDE e VIDE) e dei centri (PARD e VAULT), al comitato scientifico, ai visiting professor, al personale di segreteria e tecnico amministrativo.

A partire dalla struttura relazionale definita dal progetto di un database delle ricerche (d.IDE), l’esposizione ricompone geografie e narrazioni integrali, visualizzando itinerari che si avvalgono di parole chiave e immagini evocative per richiamare premesse, relazioni, processi ed esiti delle ricerche. Video, pannelli grafici e modelli tracciano un percorso in cui è possibile riconoscere prospettive integrali, tra riflessioni sul concetto di Made in Italy e nuove possibili traiettorie progettuali.