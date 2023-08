La Venezia pulsante e popolare del pittore Italico Brass in una grande mostra a Palazzo Loredan

Arriva a Venezia la grande mostra dedicata a Italico Brass, acclamato protagonista del panorama artistico internazionale nei primi decenni del Novecento e personaggio di spicco della fascinosa Venezia del tempo. Proprio al grande “poema pittorico” che Brass, nel corso degli anni, realizza intorno alla città lagunare e? dedicata l'esposizione curata da Giandomenico Romanelli e Pascaline Vatin. Promossa dall’Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti di Venezia e dall’editore lineadacqua, l'iniziativa esporra? – dal 29 settembre al 12 dicembre 2023 a Palazzo Loredan in Campo Santo Stefano – un centinaio di opere, di cui molte inedite e finalmente visibili, parte del lascito dell’artista alla famiglia.

Un percorso tra brani di una Venezia quasi “minore”, certamente non monumentale, ma mai banale e stereotipata. Una Venezia che Brass coglie tra feste, riti ed eventi; citta? di popolo, senza distinzioni di classi, fatta di apparizioni della folla e situazioni colte nell’attimo in cui si formano, sempre en plein air, con l’energia e la vitalita? di mille variazioni atmosferiche. Un’emozionante Venezia ancora dei veneziani, tratteggiata con gioia e partecipazione, in un dialogo fatto di luci e colori vibranti che appare unico.

Brass appare sulla scena chioggiotta e veneziana nel 1895, di ritorno da Parigi, e si impone subito come un protagonista. Presente alla Biennale fin dalla sua prima edizione, la sua sara? una partecipazione costante e molto apprezzata, tanto da meritargli quella qualifica di “Pittore di Venezia” che gia? a Parigi lo aveva contraddistinto. E se la vita portera? Brass in giro per il mondo, anche come “reporter” di guerra, la città lagunare sara? il vero punto di arrivo e il suo irrinunciabile orizzonte. A Venezia, infatti, decidera? di lavorare e vivere nell’abitazione di San Trovaso, con la moglie russa Lina Rebecca Vigdoff, incontrata a Parigi e allora studentessa di medicina. Sempre nel capoluogo veneto, sara? impegnato in iniziative culturali importanti, inserito nei comitati scientifici di celebri mostre d’arte curate negli anni Trenta dall’amico Nino Barbantini (su Tintoretto, Tiziano e Veronese) o coinvolto in iniziative di arredo e scenografia del Canal Grande in occasione delle piu? importanti festivita?. Acquistera? e si impegnera? nel lungo restauro della diroccata e semi abbandonata Abbazia Vecchia della Misericordia, che diventera? sede del suo atelier e della sua celebre collezione d’arte antica, oltre che il fascinoso e ascetico luogo d’incontro di artisti, giornalisti, intellettuali e maggiorenti.

La mostra e? organizzata su una serie di visioni veneziane che Italico propone, quasi a suggerire, nel percorso espositivo, una sorta di inedito itinerario della citta?. Tra regate, campielli animati di gente, ponti di barche montati di anno in anno, "campassi erbosi" e calli, con i suoi dipinti Brass ci accompagna in una passeggiata sorprendente nella sua Venezia “con l’occhio e il gusto di un uomo d’arte capace di innumerevoli ‘variazioni sul tema’, per una lettura sempre mutevole e inedita grazie al suo magico utilizzo dei colori, della luce, dell’acqua e dei cieli, di cui e? scrutatore inesausto e geniale”.

L’esperienza di visita sara? resa unica anche dal profumo, creato appositamente da The Merchant of Venice, marchio di profumeria artistica di lusso ispirato all’antica arte profumiera di Venezia e partner dell’evento, che per l’occasione ricreera? le atmosfere della citta? lagunare dei primi decenni del Novecento, tra suggestioni dannunziane e orientaliste.

Allo stesso modo le celebri lampade in seta ideate dal contemporaneo Mariano Fortuny, altro simbolo della vivacita? creativa, culturale e artistica della Venezia di inizio secolo, richiameranno in mostra gli ambienti dell'atelier di Brass e il gusto del tempo, grazie alla collaborazione con la ditta Fortuny, che perpetua oggi le creazioni di Mariano e della moglie Henriette.