In mostra i progetti Iuav di product, visual e interior design

La mostra Iuav Design Open Lab (21 giugno 2024 - h. 10 > 16 - Cotonificio, Dorsoduro, 2196) presenta al pubblico gli esiti dei corsi di design dell'ateneo veneziano.

Curata da docenti, collaboratori alla didattica, studenti e studentesse, l’esposizione presenta, attraverso una varietà di allestimenti, i vari aspetti che caratterizzano gli insegnamenti: analisi formali e funzionali, sperimentazioni tipologiche e metodologiche, ricerche e rappresentazioni visuali e spaziali, sistemi interattivi, dispositivi tecnologici, progetti multimediali raccontano il lavoro svolto durante il secondo semestre 2023-24, nei campi del product, del visual e dell’interior design.

Questo momento di incontro, riflessione e condivisione si apre al pubblico a partire dalle ore 10 nella sede Iuav del Cotonificio. All'inaugurazione intervengono i professori Piercarlo Romagnoni, direttore del dipartimento di culture del progetto, Francesco Musco, direttore della ricerca Iuav e Giuseppe D’Acunto, direttore della didattica. Alle 12 è prevista la visita del rettore Benno Albrecht.

La mostra è un'occasione per conoscere da vicino i corsi di design offerti dall'università Iuav a Venezia, per incontrare docenti e studenti. Organizzata in collaborazione con il servizio orientamento dell’ateneo, accoglierà gli studenti delle scuole superiori e i giovani laureati interessati ad approfondire e prepararsi all’eventuale scelta per il loro futuro.