Il Centro Le Barche ospita una grandiosa mostra di opere in Lego

Dal 30 aprile il Centro Le Barche di Mestre ospita la più grande mostra di opere realizzate con Lego in Europa. L'esposizione permette di ammirare costruzioni uniche, oggetti educativi e interattivi, figure a grandezza naturale, grandi edifici: oltre 100 modelli, composti da 8 milioni di mattoncini, pronti a stupire adulti e bambini.

L’esibizione, allestita al quarto piano, fa parte dei lavori e delle iniziative organizzate per rilanciare lo storico centro commerciale, un punto di riferimento per la città attivo da oltre 50 anni. L'operazione di rinnovamento è iniziata poco più di un anno fa con il passaggio alla nuova società di gestione, Stilo Retail, che fa capo al gruppo Percassi.

La mostra di Lego che arriva a Mestre è stata in precedenza a Oriocenter, dove ha registrato 160mila ingressi in poco più di 5 mesi. La società Brick Show, ideatrice e promotrice dell’iniziativa, ha costruito appositamente per l’esposizione al Centro Le Barche il modello Venice Postcard, che racchiude i più famosi simboli della città di Venezia: la gondola lungo il Canal Grande, il Leone di Venzia, la magnifica Ca’ d’Oro, il Ponte di Rialto e Piazza San Marco.

