A Venezia una mostra dedicata ai libri antichi

Venezia e i libri antichi: quella tra la capitale lagunare e la carta è una lunga liaison d’amore iniziata fin dall’invenzione della stampa nel XV secolo, quando nella Serenissima veniva pubblicata ben oltre la metà dei volumi scritti in Europa. A produrli istituti religiosi, artigiani, cartolai e librai con copisti e miniatori che lavoravano negli scriptoria dei conventi ma che, molto spesso, entravano in contatto diretto con committenti pubblici e privati.

Alcune di queste opere impreziosite da splendide illustrazioni torneranno, per così dire, a casa dal 23 al 25 febbraio nella cornice di Palazzo Pisani - Revedin grazie a Librai Antiquari a Venezia, mostra mercato con molti volumi di pregio. Alla rassegna ALAI, l’Associazione dei librai antiquari d’Italia, prenderanno parte decine di espositori italiani e stranieri che, ancora una volta, proporranno il meglio dai loro cataloghi realizzati con competenza e passione.

Per l’occasione sarà anche allestita l’esposizione Il secolo d’oro delle carte decorate, rassegna di carte provenienti da collezioni private, xilografate, dorate, argentate, marmorizzate, a colla, in una quantità di varianti di decori e colori. Nel ‘700 le carte decorate avevano molti utilizzi ma soprattutto venivano usate per rilegare i libri, sia per l’esterno delle legature che per l’interno (come fogli di guardia). Legature che erano uno spaccato della società dell'epoca e delle sue classi sociali con la produzione che era collegata ai cambiamenti di gusto e di mode che editori, librai, legatori e stampatori hanno cercato di assecondare.