A Venezia la grande mostra di libri antichi

Venezia e i libri: una storia che si intreccia da secoli: la Serenissima è stata una delle capitali mondiali della stampa, coi torchi che muovevano interessi e capitali cospicui e con Aldo Manuzio che inventò le edizioni tascabili e il “carattere italico” (il corsivo che troviamo ancora oggi nei programmi di scrittura).

A rinsaldare il legame, forte di 600 anni di storia, tra Venezia e i libri ci pensa l’Alai, Associazione Librai Antiquari d’Italia, con una mostra mercato internazionale del libro antico e raro, in programma nelle splendide sale di Palazzo Pisani Revedin, in campo Manin, dal 10 al 12 febbraio. Evento organizzato in collaborazione con Ilab, la Lega Internazionale dei Librai Antiquari,

A proporre le proprie “chicche” 30 librerie antiquarie, molte provenienti dall’estero (Germania, Gran Bretagna, Francia e Olanda) a dimostrazione del fascino senza tempo esercitato ancora oggi da Venezia. In esposizione per bibliofili, appassionati e curiosi anche una selezione di incunaboli, manoscritti, stampe, libri antichi e rarità del Novecento.

Negli stessi giorni si potranno inoltre ammirare le edizioni originali e le memorie di Giacomo Casanova: volumi provenienti da collezioni private e per la prima volta esposti al pubblico per celebrare i 200 anni appena trascorsi dalla prima pubblicazione delle “Memoires” nel 1822.

La sola esposizione analoga fu organizzata da J. Rives Childs, nel 1965 a Milano, alla presentazione delle Memorie Mondadori. Un evento eccezionale da non perdere.

La tre giorni sul libro antico e raro è patrocinata da Comune di Venezia, Biblioteca Nazionale Marciana, Ateneo Veneto, Associazione Culturale Ro.sa.m., Nova Charta e Studium.

Orari di apertura: venerdì 10 febbraio dalle 14:00 alle 20:00; sabato 11 febbraio dalle 10:30 alle 20:00; domenica 12 febbraio dalle 10:30 alle 17:00. Per info: +39 349 0748229